Фигуранты дела о подготовке теракта в Москве получили от 3 до 14 лет тюрьмы
Москва, 14 февраля 2017, 11:47 — REGNUM Трое молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта в Москве и участии в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили от 3-х до 14 лет лишения свободы. Такое решение, как передает RT, принял Московский окружной военный суд (МОВС).
Среди фигурантов уголовного дела — Аслан Байсултанов, Эльман Ашаев и Мохмад Межидов.
«Назначить Байсултанову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет строгого режима, Ашаеву — 12 лет строгого режима, Межидову — 3 года колонии общего режима», — говорится в решении судьи.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 г. из столицы Чечни в Москву прибыли трое мужчин — Аслан Байсултанов, Мохамад Межидов и Ильман Ашаев.
По версии следствия, молодые люди по заданию ликвидированного ранее боевика Шамиля Чергизова готовили теракт на территории Москвы.
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