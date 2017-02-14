Фигуранты дела о подготовке теракта в Москве получили от 3 до 14 лет тюрьмы

В 2016 г. из столицы Чечни в Москву прибыли трое мужчин

Москва, , 11:47 — REGNUM Трое молодых людей, обвиняемых в подготовке теракта в Москве и участии в террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получили от 3-х до 14 лет лишения свободы. Такое решение, как передает RT, принял Московский окружной военный суд (МОВС).

Среди фигурантов уголовного дела — Аслан Байсултанов, Эльман Ашаев и Мохмад Межидов.

«Назначить Байсултанову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет строгого режима, Ашаеву — 12 лет строгого режима, Межидову — 3 года колонии общего режима», — говорится в решении судьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 г. из столицы Чечни в Москву прибыли трое мужчин — Аслан Байсултанов, Мохамад Межидов и Ильман Ашаев.

По версии следствия, молодые люди по заданию ликвидированного ранее боевика Шамиля Чергизова готовили теракт на территории Москвы.

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