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Предпраздничные откаты и спасение из «заболоченной» квартиры: СМИ Якутии

Общество
О чём писали СМИ в республике 14 февраля

Якутск, 14 февраля 2017, 11:58 — REGNUM  Сколько пенсионер из Якутска жил по колено в воде до обещания его переселить, кто пытается «нагреть руки» на праздновании в Якутии Ысыха Олонхо, что думает о продаже акций «АЛРОСА» депутат, и кто собирается поставить в республике морозный велорекорд — в обзоре ИА REGNUM.

Сила СМИ?

Пенсионеру из Якутска Валерию Терещенко, который 5 лет жил в затопленном бараке по колено в воде, после публикаций в СМИ обещали выделить квартиру. Директор департамента жилищных отношений мэрии города Игорь Ткаченко заверил News.Ykt.Ru, что «вопрос будет решен в течение марта». Предоставить пенсионеру другое жильё администрацию Якутска обязал суд.

В своём нынешнем жилье якутянин, которому уже 71 год, 5 лет вынужден ходить и даже спать в сапогах-болотниках. Здание находится в крайне плачевном состоянии: отсырел и прогнил не только пол, но и стены. Жена пенсионера трагически погибла в затопленной квартире, упав и захлебнувшись во время сердечного приступа.

Во временное жильё пенсионер переезжать отказывался, опасаясь, что потом так и останется в малюсенькой комнате общежития вместо квартиры. По постановлению суда площадь нового жилья пенсионера должна быть не меньше площади дома, в котором он живёт сейчас. «Скорее всего, Валерию Терещенко будет предоставлена двухкомнатная квартира в черте города», — обещал журналистам Игорь Ткаченко.

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Откат за то, чтобы не мешать

«Блокнот Якутска» со ссылкой на газету «Вечерний Якутск» информирует о попытках «неких бизнесменов за пределами Якутии» «нагреть» руки на подготовке к празднику Ысыах Олонхо. Глава Вилюйского района, где в этом году будет проходить якутский новый год, Сергей Винокуров, выражает опасение, что при размещении тендеров на проведение Ысыаха администрации муниципалитета будут ставить палки в колёса. «Мы понимали, если будем объявлять тендеры, то непременно поступят протестные заявления, начнутся судебные процессы, — сказал он газете. — К сожалению, это достаточно распространенная практика. Многие контракты, которые заключаются, после проведения тендера затем опротестовываются, причём обычно заявителями из других регионов страны. Потом начинаются звонки: заплатите нам деньги, и мы отзовем свои заявления из Федеральной антимонопольной службы. Это не только у нас в районе, по всей республике такое. То есть представители фирм цепляются за какие-то, грубо говоря, запятые в тендерной документации и требуют аннулировать контракт, провести новый конкурс. Так может длиться очень долго».

Справедливость опасений Винокурова подтверждает и глава Верхоянского района, где Ысыах проходил в прошлом году, Виктор Павлов: «Обычно это происходит так: компания, снятая с тендера по объективным причинам или проигравшая конкурс, пишет жалобу в Управление федеральной антимонопольной службы. Наибольшее количество жалоб в УФАС по тендерам Ысыаха Олонхо поступило из Татарстана и центральных регионов России. Затем оттуда звонили и откровенно говорили: «Заплатите нам деньги, и мы отзовем свое заявление из УФАС». Обычно требовали 150−200 тыс. рублей, чтобы у нас проблем не было».

АЛРОСА — наше всё

ЯСИА продолжает собирать мнения о грядущей приватизации части акций республиканской алмазодобывающей компании «АЛРОСА». На этот раз свою точку зрения по этой теме высказал председатель комитета Госсобрания региона по экономической, инвестиционной и промышленной политике Виктор Фёдоров, который полагает, что в среднесрочной перспективе Якутия должна сохранить свою долю акций для участия в управлении компанией. Изменение ситуации в компании может повлечь большие риски для бюджета республики, считает народный депутат.

Он выразил уверенность, что республиканский пакет ценных бумаг защищён законом «Об управлении и распоряжении акциями АК «АЛРОСА», находящимися в государственной собственности Якутии».

«АЛРОСА — это наше всё. Изменение ситуации в компании может повлечь большие риски для бюджета региона», — также отметил Виктор Фёдоров. — Надо подождать десять лет, когда сформируется нефтяная, газовая промышленность, разовьется Южно-Якутский кластер, поднимется Центральная часть республики. Если к тому времени АЛРОСА будет занимать 5−10% экономики региона, тогда можно будет рассуждать о приватизации. А когда она приносит 40% доходов в бюджет, это очень рискованно. Речь идет о благосостоянии всей республики».

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Морозный велоэкстрим

В Якутии намерены установить рекорд непрерывной езды на велосипеде при экстремально низких температурах, пишет ИА Yakutia24. Заняться этим намерена команда проект VR из Варшавы. Экспедиция приехала в Якутию, чтобы зарегистрировать необычное спортивное достижение — рекорд непрерывной езды на велосипеде при экстремально низких температурах, с последующей подачей документов в оргкомитет Книги рекордов Гиннеса. Материалы для регистрации рекорда уже подготовлены.

Руководитель экспедиции Валериан Романовский увлечён исследованиями и анализом возможностей человеческого тела, он принимает участие во всевозможных соревнованиях на выносливость. Автор проекта уже поставил 5 рекордов Guinness’a по непрерывной езде на горных велосипедах, два из них — по бездорожью, один при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию.

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