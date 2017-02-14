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Мизулина просит Чайку проверить все «группы смерти» в соцсетях

Общество
По информации СМИ, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и в Инстаграм стали появляться картинки с китами, снабженными хештегами

Москва, 14 февраля 2017, 11:34 — REGNUM  Официальный запрос на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить суицидальные группы для подростков, действующие в социальных сетях, готовит член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля. «Полагаю, что необходимо проверить эти сообщества. Я готовлю официальный запрос Генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести прокурорскую проверку групп и аккаунтов в социальных сетях, и, в случае выявления фактов нарушения законодательства, принять меры прокурорского реагирования», — сообщила Мизулина.

Используя игровые методики, детей завлекают в эти группы и подвергают смертельной опасности, побуждая самостоятельно уйти из жизни, отмечает сенатор, многие дети просто не в состоянии оценить реальную угрозу. Для них — это лишь виртуальная игра, забава, которая ничем плохим по определению закончиться не может.

«Тревогу бьют уже не только в центральных регионах, но и в Омской области, Красноярском крае, Дагестане. В смертельные игры оказались втянуты подростки России, Казахстана, Киргизии, Украины», — возмущена она.

По информации СМИ, в конце января — начале февраля в соцсетях ВКонтакте и в Инстаграм стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хештегами «синий кит», «разбуди меня в 4.20», «Я в игре», «Тихий дом». Эти хештеги имеют прямое отношение к громкой истории с группами самоубийц в соцсетях, всколыхнувшей страну год назад, отмечают в Совфеде. Тогда, в результате проведенного журналистского расследования, вскрылись факты гибели 130 детей, так или иначе участвовавших в смертельных виртуальных играх.

По информации Следственного комитета России, ранее выявленные суицидальные группы были хорошо организованным сообществом, детей сознательно заставляли совершать самоубийство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предостерегают от кампанейщины в борьбе с «группами смерти»

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