В Ингушетии объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии

Магас, , 11:15 — REGNUM Помощь для жителей Сирии, пострадавших от военных действий, готовят отправить власти Ингушетии. О сборе гуманитарного груза, который будет направлен в те районы, где будут выполнять задачи сотрудники военной полиции из Ингушетии, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Клич ко всем неравнодушным гражданам прозвучал на совещании с участием председателя правительства Руслана Гагиева, руководителей министерств и ведомств, сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе главы региона.

В первую очередь сирийцам нужны продовольствие, одежда, школьные принадлежности. Как было отмечено на совещании, помощь будет оказываться пострадавшим независимо от национальной принадлежности и вероисповедания.

«У нас есть уже большой опыт формирования гуманитарных колонн. Не раз помощь, собранная жителями республики, направлялась на юго-восток Украины в Крым, в Хакасию для жителей, пострадавших от природных пожаров», — сказал Евкуров, при этом напомнив, что в трудные для самой Ингушетии времена жители Татарстана и других регионов России, а также Казахстана оказывали гуманитарную помощь.

По распоряжению главы республики будет сформирована рабочая группа и координационный штаб по сбору гуманитарной помощи, которые выявят первоочередные потребности сирийцев и уже в соответствии с этим организуют сбор помощи.

Власти уверены, что, как и прежде, на гуманитарный призыв откликнутся все жители республики, должностные лица, местные бизнесмены. Для сбора груза в каждом городе и районе будут открыты специальные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ингушетии сообщил о том, что в Сирию отправился батальон военной полиции, сформированный из уроженцев республики. По словам Юнус-Бека Евкурова, ингушский батальон будет нести службу в тех населенных пунктах, которые попали под мирные соглашения. В частности военные будут обеспечивать безопасность российской авиагруппы и центра по примирению.