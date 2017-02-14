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В сельской школе Ярославской области открыли класс благородных девиц

Общество
Это первый такой класс в регионе
Бал. В.Г. Жильбер
Иллюстрация: Artgruppa.ru
Бал. В.Г. Жильбер

Гаврилов-Ям, Ярославская область, 14 февраля 2017, 11:11 — REGNUM  В средней школе села Шопша Гаврилов-Ямского района Ярославской области открылся класс благородных девиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Шопшинской средней школе. Класс сформирован из учениц 5−6 классов, в него вошли 15 девочек. Девочки занимаются по обычной программе, однако после уроков 2 раза в неделю дополнительно изучают историю женского образования в России и основы этикета, психологию, правила поведение за столом. Сейчас у них идет блок рукоделия.

«Это первое заведение в области. Мы искали такие же классы по стране, нашли пока только в Москве и сейчас с этой школой дружим», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Шопшинской средней школе.

В декабре в Гаврилов-Яме девочки участвовали в балу вместе с юными кадетами. Специально для этого барышням сшили бальные платья. Хорошие манеры тоже пришлись как нельзя кстати.

У преподавательниц классов благородных девиц есть планы обучить девочек основам журналистики и французскому языку.

«Мы планируем этот набор девушек довести до 9 класса. Сейчас разрабатываем программу на три года. А через год сделаем второй набор в класс благородных девиц. Конечно, хотелось бы съездить в Москву для обмена опытом, но девочки еще маленькие. Подрастут и выберемся» — рассказали в школе.

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