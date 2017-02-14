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Ялта и Элиста стали городами-побратимами

Общество
Ялта готова принять детей из Элисты на летний отдых

Ялта, Крым, 14 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  Крымский город Ялта и столица Калмыкии Элиста стали городами-побратимами. Соглашение 13 февраля в Ливадийском дворце-музее подписали глава Ялты Андрей Ростенко и глава Элисты Окон Нохашкиев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Ялты.

Договор о сотрудничестве, предполагает не только культурное соглашение, но и взаимодействие в различных сферах: торгово-экономической, научно-технической, социальной, а также в сфере образования, здравоохранения, экологии, искусства, культуры и спорта.

«Мы готовы работать во всех сферах, но, прежде всего, хотели бы предложить вам наш санаторно-курортный комплекс, а также отдых и оздоровление детей в летних лагерях. Кроме того, мы готовы рассматривать вопрос обмена делегациями журналистов, спортсменов, творческих коллективов. Мы с удовольствием примем у себя ваши студенческие отряды. В тоже время мы готовы воспользоваться и плодами вашего труда, наладить поставки сельхозпродукции из Калмыкии, а также перенять ваш опыт работы в различных областях», — отметил Андрей Ростенко.

«Уверен, что от подписания соглашения о сотрудничестве будет реальная отдача. У нас много новых, интересных идей, которые хотелось бы реализовать на деле, а не на бумаге», — подчеркнул Окон Нохашкиев. Он также пригласил делегацию Ялты посетить столицу Калмыкии в апреле — приехать на фестиваль тюльпанов.

Ялта стала 19-м городом, с которым Элиста будет активно сотрудничать: всего у столицы Калмыкии шесть городов-побратимов и 12 городов, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве. У Ялты 17 городов-побратимов по всему миру, Элиста стала четвертым городом, с которым подписано соглашение.

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