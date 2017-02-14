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Самарский Фонд капремонта пошел на рекорд: собираемость взносов 101%

Общество
В январе 2017 года

Самара, 14 февраля 2017, 11:00 — REGNUM  По итогам января 2017 года собираемость взносов за капремонт в Самарской области составила 101%. Такую информацию распространил региональный Фонд капремонта, при этом 9 февраля Минстрой РФ обвинил регионального оператора в «подлоге данных», передает ИА REGNUM.

По данным Фонда, лидерами по оплате стали Большеглушицкий, Безенчукский, Елховский, Исаклинский, Клявлинский, Нефтегорский, Шигонский, Шенталинский и другие районы области. Среди городов стопроцентная собираемость отмечена в Жигулёвске, Чапаевске, в Сызрани — 93,1%, в Кинеле — 91,2%, Новокуйбышевске — 89,2%, в Октябрьске — 90,2%, Отрадном — 99,8%, Похвистнево — 95,9%. Процент собираемости в Самаре стал на уровне 96%, в Тольятти — 116%.

В рамках действующего краткосрочного плана в 2017 году планируется отремонтировать порядка 1073 многоквартирных домов. В 359 домах пройдёт ремонт инженерных систем, в 468 — ремонт крыш, в 34 — ремонт или замена лифтового оборудования, в 207 — ремонт и утепление фасада и в 5 — ремонт фундамента, отмечают в самарском Фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2017 года заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис указал Самарскому Фонду капремонта на подтасовку данных в отчетах о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Хотел бы отдельно обратить внимание коллег из четырнадцати регионов, которые, по нашему мнению, просто занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объёме, а кто-то даже с превышением, краткосрочных планов капремонта. Мы проверили и выяснили, что ровно на тот объём недовыполнения, который они допустили, в последний месяц года, в декабре, они просто внесли изменения в план и сократили объём Это не просто ситуация с невыполнением. Мы это расцениваем как подлог данных. Самое главное, вы обманываете не нас, а тех людей, которые понимали, что их дом или лифт будут отремонтированы, а, по сути, оказались обмануты», — заявил Андрей Чибис.

По данным федерального чиновника, отчитавшись о полном объёме работ, Самарская область не выполнила план капремонта на 35%, Брянская область — на 16%, Липецкая область — на 14%, Тверская — на 65%, Вологодская — на 47%, Ростовская — на 11%, Оренбургская — на 40%, Марий Эл — на 18%, Чувашия — на 19%, Алтайский край — на 57%, Забайкалье — на 62%, Иркутская область — на 52%, Красноярский край — на 65% и Чечня — на 21%.

Читайте ранее в этом сюжете: Капремонт в России: кто работает, а кто занимается подлогом

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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