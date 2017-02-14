Артамонов: Крейсер «Адмирал Кузнецов» сопровождали 50-60 кораблей НАТО

«Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес»

Москва, , 10:59 — REGNUM Тяжелый авианесущий крейсер ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов» в течение перехода судна к берегам Сирии и обратно сопровождали от 50 до 60 кораблей Североатлантического альянса. Об этом рассказал командир корабля капитан первого ранга Сергей Артамонов в интервью «Аргументы и Факты».

«Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес, — говорит капитан. — За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50−60 кораблей стран НАТО».

Артамонов добавил, что в «определенных местах» российскую группу кораблей одновременно сопровождали по 10−11 судов НАТО.

По его словам, такое внимание со стороны флота Североатлантического альянса озадачивало, но при этом вызывало гордость за Военно-морской флот РФ.

«Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим ВМФ и Андреевским флагом!» — говорит Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авианосная группа Северного флота, в состав которой входят авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и суда обеспечения, с 15 октября 2016 г. по 8 февраля 2017 г. совершила поход в Средиземное море к берегам Сирии.