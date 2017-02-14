Мать Тома Круза скончалась в США в возрасте 80 лет

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Голливудский актер Том Круз потерял мать, Мэри Ли Саут скончалась на 81-м году жизни от тяжелой болезни. Церемония прощания прошла в Церкви саентологии, сообщает издание People.

Отмечается, что Мэри Ли Саут ушла из жизни во сне. На панихиде присутствовали ее родные и друзья, в частности, Том Круз и его сестры Мариан, Ли Энн и Касс. Известного актера связывали с матерью очень теплые отношения. Отмечается также, что Мэри Ли Саут работала в учреждении для детей с отклонениями в развитии.

Когда актер был ребенком, его родители часто переезжали в поисках работы. Тому было 12 лет, когда мать и отец развелись. В дальнейшем семья Тома Круза осела в Глен Ридж, штат Нью-Джерси. Там Том закончил среднюю школу.

В 1981 году он дебютировал в кино, снявшись в фильме «Бесконечная любовь». Спустя два года, после съемок в картине «Рискованный бизнес», Круз стал известным. Актер признавался, что именно мать часто была для него источником вдохновения.