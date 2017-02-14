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Передумали? На Колыме собираются вернуть льготы работающим ветеранам труда

Общество
Комитет регионального парламента рассмотрит поправки в закон, принятый в конце прошлого года и отменяющий для этой категории населения бесплатный проезд
Пенсионер
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пенсионер

Магадан, Магаданская область, 14 февраля 2017, 10:45 — REGNUM  В Магаданской области, возможно, отчасти пересмотрят установленное ранее распределение льгот по принципу нуждаемости. Речь идёт в том числе о бесплатном проезде в общественном транспорте работающих ветеранов труда, право на который было отменено с 1 января 2017 года. Поправки в законопроект, регламентировавший эти изменения, будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета по социальной политике Магаданской областной думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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Поправками предлагается вернуть отменённые льготы, но только тем ветеранам труда, чей совокупный доход не превышает двух прожиточных минимумов. «Думаю, не меньше 80% работающих ветеранов будут пользоваться социальными проездными», — полагает председатель комитета по социальной политике Андрей Зыков.

Депутаты намерены также сохранить право на льготный проезд за работающими ветеранами, проживающими в поселках Сокол и Уптар. «Стоимость билета от Сокола и Уптара до Магадана выше среднегородской. Ветераны, вне зависимости от того работающие они или нет, вынуждены регулярно выезжать в город для медицинского обслуживания, и самостоятельная оплата проезда стала бы для них серьезной финансовой нагрузкой», — считает член комитета по социальной политике Сергей Замараев.

Свои корректировки в отменяющий льготы закон №2112−03 «О внесении изменений в отдельные законы Магаданской области» подготовили также в областном объединении профсоюзов. Все предлагаемые поправки, в том числе возвращающие льготы ветеранам труда, депутаты рассмотрят на заседании комитета 17 февраля.

Что касается законопроекта, предусматривающего ограничение компенсаций на коммунальные выплаты бюджетникам 4 тысячами рублей, то, по словам председателя объединения организаций профсоюзов региона Николая Махонькина, он пока отложен. «Мы будем просить его отозвать вообще, чтобы дальше работа над ним не велась», — сказал Махонькин.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идёт о коммунальных льготах. Раньше размер компенсаций бюджетникам был неограниченным, а теперь его предложили установить на уровне не более 4 тысяч рублей. Внесение таких изменений однозначно уменьшит объём соцподдержки этой категории, притом что федеральным законом делать это запрещено, подчёркивал Николай Махонькин.

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