Горящая «Башнефть», платный выезд, замуж в 15 лет: Башкирия за неделю

Уфа, , 10:38 — REGNUM РАИП в действии

6 февраля 2017 ИА «Башинформ» озвучило итоги реализации Республиканской адресной инвестиционной программы за 2016 год. В минувшем году в рамках РАИП выполнено работ на 11,7 млрд рублей (на 17% больше уровня 2015-го). Завершено строительство по 99 объектам: семь образовательных учреждений, два объекта культуры, четыре объекта здравоохранения, пожарное депо, два административных здания, 63 объекта коммунальной инфраструктуры, приобретено 100 автобусов на газомоторном топливе. В целях совершенствования процедур были проведены организационно-методические мероприятия, касающиеся регламентирующих документов, запрещающих несанкционированное изменение проектной документации. На уровне Госстроя республики принято решение по определению сметной стоимости и проведению торгов только при наличии проекта на стадии рабочей документации. Внесен ряд поправок в заявочную форму на средства РАИП. В 2017 году работа в данном направлении продолжится. Запланированы мероприятия на повышение качества направляемых заявок на финансирование объектов с учетом полученной экономии по отдельным контрактам. Случаи удорожания стоимости объектов в ходе строительства следует исключать путем повышения качества изыскательских работ и проектирования, а также недопущения положительного заключения госэкспертизы без наличия рабочей документации. Еще одной приоритетной задачей является перестройка работы по формированию плана освоения РАИП и мониторинга за ходом ее реализации.

Пожар в «Башнефти»

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день рассказал, что в «Башнефти» выясняют причины воспламенения нефтепродуктов с водой на уфимском нефтеперерабатывающем заводе (УНПЗ). Воспламенение произошло утром 3 февраля в нефтеловушке сливной эстакады завода. Во время тушения никто не пострадал. В настоящее время завод работает в штатном режиме. Согласно информации на сайте регионального главка МЧС по Башкирии, ликвидация воспламенения завершилась в то же день. Были задействованы четыре единицы техники и 21 человек. В «Башнефти» пояснили, что 3 февраля на сборном колодце производственной площадки УНПЗ произошел хлопок газовоздушной среды без возгорания. «Башнефть-УНПЗ» производит моторное топливо, топочный мазут, битумы, сжиженные газы, техническую серу, пропиточные материалы.

Дроны против черных копателей

Ряд СМИ 6 февраля сообщил, что в 2016 году Минэкологии Башкирии зарегистрировало свыше 200 случаев незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. Больше всего «черных копателей» оказалось в Белорецком, Учалинском и Мечетлинском районах. Общая сумма наложенных штрафов составила более 11 млн рублей. 23 материала направлены в правоохранительные органы, по трем случаям возбуждены уголовные дела. Административные штрафы за незаконную добычу ОПИ на юридических лиц варьируются от 800 тыс. до миллиона рублей, самое трудное — застать и зафиксировать нарушителя на месте совершения правонарушения, собрать необходимую доказательную базу. Подспорьем для инспекторов являются беспилотные летательные аппараты, активно применяемые в последние годы, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Банда сутенеров

7 февраля ряд СМИ сообщил, что в Верховном суде Башкирии вынесен приговор восьмерым членам банды, около года занимавшейся в Стерлитамаке организацией проституции. На сутенеров, которые вели дело на съемных квартирах и в саунах, по информации прокуратуры, работали 14 девушек. Свои услуги группа продвигала в том числе через популярные интернет-приложения. Организатором суд признал ранее судимого за кражу местного жителя Алмаза Шарипова. Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима, его ближайшие сообщники — на сроки до девяти лет. В отношении еще одного — Алексея Исаева — дело было выделено в отдельное производство. Четверо членов группы — Ирина Новикова, Минзиля Сагитова, Анастасия Тарасова и Анастасия Елистратова, по мнению суда, отвечали в группе только за вовлечение девушек в занятие проституцией. Они приговорены к условному наказанию, как и еще один участник — Николай Васильев, признанный виновным в грабеже. Членам банды инкриминировалась также организация преступного сообщества, а некоторым — легализация незаконного дохода, но в суде обвинения по этим статьям доказаны не были.

Банками не вышли

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Башкирии ужесточат требования к банкам для размещения бюджетных средств. Минфин республики подготовил поправки в постановление правительства. Из них следует, что банки, претендующие на размещение бюджетных депозитов, должны иметь капитал не ниже 250 млрд рублей (ранее планка составляла 5 млрд), а также рейтинг Аналитического кредитного рейтингового агентства. В ведомстве пояснили, что приводят критерии отбора банков в соответствие с установленными правительством России. Таким образом, ни один из локальных банков (в Башкирии их четыре — «Башкомснаббанк», «Социнвестбанк», «Промтрансбанк», «Уральский капитал») под эти критерии не подходит.

Чиновники и налоги: вечная тема

Ряд СМИ 7 февраля сообщил, что в 2016 году в Башкирии выявлено более 850 нарушений налогового законодательства региональными чиновниками. Например, по протестам прокурора Балтачевского района отменили решения 15 сельсоветов. Правовые акты обязывали граждан уплачивать земельный налог на два месяца раньше, чем предусмотрено федеральным законодательством. В Архангельском районе по решению местных властей предприниматели ежеквартально отчитывались по земельному налогу, однако Налоговый кодекс РФ не возлагает на них такую обязанность.

773,4 млн федеральных рублей на школы

8 февраля ряд СМИ проинформировал, что в 2017 году Башкирия получит из федеральной казны 773,4 млн рублей в качестве субсидий на софинансирование мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. Эти средства будут направлены на финансирование работ по завершению строительства уфимских школ в микрорайонах «Дема-8» и «Колгуевский». Как сообщается на сайте правительства РФ, субсидии в размере 25 млрд рублей распределены между бюджетами 57 субъектов страны. Субсидии направляются на возмещение расходов бюджетов субъектов Федерации на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию не менее одного здания общеобразовательной организации. Деньги направят в рамках федеральной программы «Развитие образования» на 2013−2020 годы.

В мэры по референдуму?

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день рассказал, что активисты регионального отделения «Партии прогресса» в Башкирии начали подготовку к референдуму за проведение в регионе прямых выборов мэров городов. Идет формирование инициативной группы из 20 человек, после чего документы на ее регистрацию будут направлены в Центризбирком республики. Планируется сформировать первый комплект документов для ЦИКа в начале марта. Работа ведется совместно с активистами партии «Парнас». Согласно региональному закону о референдумах, после регистрации группы ЦИК должен передать вопрос для назначения даты референдума в Госсобрание республики. Если депутаты одобрят инициативу и назначат референдум, начнется сбор подписей. Пока практика большинства других регионов, где была предпринята эта инициатива, показывает, что местные заксобрания ее блокируют. В Башкирии практики прямых всенародных выборов мэров городов никогда не было. В муниципалитетах депутатами избирается глава муниципалитета (председатель совета) и — по итогам конкурса — назначается глава администрации по контракту.

Январский скачок

Ряд СМИ 8 февраля сообщил о колебаниях цен в январе 2017 года. В прошлом месяце зафиксировано снижение цен на 1 — 2,6% на чай, сахар, подсолнечное масло, яйца, соль и сдобу. На 1,3 — 2,4% подросли цены на сыр, сливочное масло, творог, молоко. На 0,7 — 1,5% подорожали мясные полуфабрикаты, говядина, колбаса, куриные окорочка. Цены на рыбные продукты подорожали на 0,7−1,9%. Из фруктов подешевели только апельсины, подорожали все овощи, и больше всего огурцы и помидоры. Заметно выросла стоимость посещения детского сада-яслей — на 7,6%, оформление завещания у нотариусов подорожало на 5,3%.

Кто выедет за счет Восточного выезда?

9 февраля «Коммерсантъ в Уфе» сообщил, что в Башкирии остался только один претендент, готовый участвовать в создании концессии для строительства транспортного коридора, соединяющего трассы М5 и М7 через Уфу (Восточного выезда), следует из конкурсной документации Госкомтранса. Итоговое конкурсное предложение в направило московское ООО «Башкирская концессионная компания» (контролируется четырьмя физлицами, еще 49,9% уставного капитала принадлежит структуре ВТБ). Напомним, что предквалификационный этап конкурса проходила также компания «Техноресурс», аффилированная с «Газпромбанком». Однако «Газпромбанк» уже намеревается поддержать другой концессионный проект в Башкирии — строительство первой платной дороги Кага-Магнитогорск, которая в перспективе должна стать отводом транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай (конкурс на эту концессию в декабре выиграл местный подрядчик «Башкирдорстрой», но его итоги распорядилась аннулировать ФАС РФ). Восточный выезд — транспортный коридор протяженностью 15 км, который должен соединить через Уфу федеральные трассы М5 и М7 и эксплуатироваться за плату. Проект подразумевает в том числе завершение строительства подземного тоннеля длиной 1,2 км на спуске от проспекта Юлаева к берегу реки Уфы, а кроме того, строительство нового моста через реку и развязок. Договор с концессионером заключается на 25 лет. Власти Башкирии готовы вложить в проект 24,56 млрд рублей, общая стоимость строительства оценивается в 33 млрд рублей. Окончательные итоги конкурса планируется подвести до 1 марта.

Пятнадцатилетние супруги

Ряд СМИ в это день отметил, что депутаты Госсобрания Башкирии вернулись к обсуждению закона о ранних браках. На заседании Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов были озвучены изменения, которые внесли в первоначальный вариант проекта. Так, в прошлом году прокуратура республики предложила в исключительных случаях разрешить браки с 14 лет. Однако такая инициатива вызвала широкий резонанс в обществе. Многие выступили против поправок, требуя изменить минимальный возраст. Законопроект направили на доработку. В новой редакции возраст возможного вступления в брак увеличен с 14 до 15 лет. Сейчас, согласно действующему законодательству, браки между несовершеннолетними не запрещены. Разрешение на регистрацию лицам, не достигших 16 лет, выдают органы местного самоуправления. Новый законопроект не только ограничивает возраст молодожёнов, но и регламентирует процедуру вступления в брак. Заключить брак с несовершеннолетним можно будет только при особых обстоятельствах — беременность и рождение ребенка — и только с разрешения органов опеки и попечительства и Госкомитета по делам юстиций. Подобные законы уже приняты в 20 регионах России. Например, в Московской, Нижегородской, Челябинской областях, Татарии.

Квартиры и машины должников пошли с молотка

«Уфимское время» 9 февраля сообщило, что в Башкирии продадут автомобили должников. С молотка уйдет более 100 транспортных средств, которые были изъяты судебными приставами. В основном на продажу выставлены легковые автомобили, однако в списке упоминаются два грузовых тягача и два зерноуборочных комбайна. Ранее сообщалось, что в республике на торги выставлены 55 квартир должников. На первый аукцион выставлены 13 уфимских квартир площадью от 28 до 115 квадратных метров и начальной стоимостью от 1,6 до 8,7 млн рублей; квартиры в Аургазах (5 млн рублей, площадь 173 кв. м) и Верхних Татышлах (трехкомнатная, 800 тысяч рублей), и две квартиры в Сибае (однокомнатная — 1,2 млн, трехкомнатная — 1,3 млн). Напомним, в начале текущего года Минюст России подготовил законопроект об изъятии у должников единственного жилья, если его площадь превышает двойную норму по метражу на человека. После продажи недвижимости должнику должны будут вернуть средства за вычетом долга, причем их должно хватить для покупки нового единственного жилья, соответствующего госнормам площади. Поправку предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Сейчас у должника могут изъять только жилье с невыплаченной ипотекой. Это положение в новом законе остается.

В чем Уфа обогнала Москву

10 февраля ряд СМИ сообщил, что Башкирия занимает верхние позиции топа-20 самых закредитованных регионов России. Сумма действующих микрокредитов за 2016 год выросла сразу на 50%. Должниками банков в 20 самых закредитованных субъектах РФ на начало года было свыше двадцати миллионов человек, задолжавших в общей сложности около 4,6 трлн рублей, то есть фактически по 200 тыс. рублей долга на каждого заемщика. Башкирия попала в четверку регионов с наибольшим количеством заемщиков, кредиты в банках есть у 1,24 млн человек, то есть каждого третьего жителя республики. Сейчас по числу розничных кредитов (1,42 млн) Башкирия занимает шестую строку, а следом идет Татария. На 1 января 2017 года жители Башкирии задолжали МФО свыше 6,5 млрд рублей. По этому показателю Башкирия обошла даже огромную Москву, жители которой назанимали у микрофинансистов 6,3 млрд рублей. За год долговая яма башкортостанцев углубилась в 1,5 раза — в начале 2016 года общий объем действующих займов в Башкирии составил 4,4 млрд рублей.

Молоко убежало

Газета «Республика Башкортостан» в этот день отметила, что всего в республике в 2016 году произведено 1,73 млн тонн молока, что почти на 5% меньше, чем годом ранее. В Приволжском федеральном округе Башкирия опустилась с первого места и теперь вторая по этому показателю. В то же время в регионе выросла продуктивность молочного скота. Теперь надои на одну корову за год составляют 4 тыс 720 кг, что на 7,5% выше уровня предыдущего года.

Культур-мультур

Ряд СМИ 10 февраля сообщил, что на сайте министерства культуры Башкирии опубликованы итоги конкурса среди общественных объединений на право получения субсидии из республиканского бюджета. Всего выделено 6,9 млн рублей, которые поделены между девятью общественными организациями. Почти половину выделенных денег — 3,2 млн рублей, — получит Всемирный курултай башкир. Союзу писателей республики выделено 1,6 млн рублей, Ассамблее народов Башкирии — 1,1 млн рублей. Другие общественные организации, в числе которых региональное отделение Союза кинематографистов, Союз композиторов, Союз художников Башкирии получат из бюджета менее внушительные суммы — по 100−150 тыс. рублей. Еще одно распоряжение правительства касается распределения грантов главы республики среди деятелей культуры и искусства. Согласно ему 25 человек получили гранты в размере 90 тыс. рублей. 5 творческих коллективов получат гранты по 270 тыс. рублей. Это Национальный музей Башкирии с предложением установить в городе Палдиски (Эстония) новый памятник Салавату Юлаеву, Национальный молодежный театр, работающий над созданием аудиокниги по произведениям Мустая Карима, концерт «Созвездие талантов», на котором выступят учащиеся музыкальных школ, несколько проектов из области национальной культуры. Всего в 2017 году министерство должно распределить 16 грантов в области культуры от имени главы республики. Максимальный размер одного гранта составляет 13,5 млн рублей, а общая сумма проекта — 90 млн рублей.

Дырявые теплосети

ИА «Стерлеград» 10 февраля сообщило, что активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели мониторинг состояния тепловых сетей «С теплом — труба» в Уфе, Белорецке, Мелеузе и Нефтекамске. Аналогичные исследования проведены по всей стране. В Уфе активисты ОНФ обнаружили, что два участка тепломагистрали не соответствуют нормативным требованиям теплоизоляции. Износ и повреждение теплоизоляционного слоя теплотрасс зафиксированы на улицах Сельско-Богородская и Трамвайная. Общественники направили обращение в администрацию Уфы с просьбой прояснить, на балансе какого предприятия находятся данные теплосети и рекомендацией обратить внимание на их состояние для предотвращения потерь. В ходе мониторинга общественники вывили ненадлежащее содержание теплосетей в Белорецке. Например, на улице Карла Маркса обнаружены трубы с 90-процентным износом изоляции. Нередки случаи, когда работы по теплоизоляции проведены с применением устаревших материалов. Все теплопотери включаются в коммунальные платежи собственников квартир, за чью-то халатность вынуждены расплачиваться потребители. В Мелеузе и Нефтекамске в ходе выборочной проверки состояние воздушных тепловых сетей на предмет соответствия нормативным требованиям теплоизоляции нареканий не вызвало.

Полдня в застрявшей электричке

11 февраля «Уфимские заметки» сообщили, что в Башкирии к пассажирам электрички помощь пришла только через 12 часов. Пассажирам электропоезда №6871, следующего по маршруту из Инзера в Уфу, пришлось в дороге поволноваться. Во время прохождения перегона Зуяково-Равтау Куйбышевской железной дороги пассажирский состав вдруг неожиданно прекратил движение и застыл на месте. Машинист электрички немедленно проинформировал диспетчера о случившемся и получил ответ, что на помощь выдвигается локомотив. В итоге людям пришлось просидеть в электропоезде полдня. Хорошо, что при аварийной остановке не отключилось электроотопление и люди были в тепле. В дальнейшем представитель железной дороги пояснил, что причиной остановки поезда были технические причины.

Груши-нелегалки

«Уфа1» в этот день сообщила, что специалисты Россельхознадзора провели очередную проверку и выяснилось, что на оптовом рынке в Октябрьском продают санкционные продукты. В ходе рейда было обнаружено 296,1 кг груш из Польши. При этом необходимые документы на фрукты отсутствовали. Информация о стране происхождения данной партии подкарантинной продукции была указана на этикетках, которыми были промаркированы деревянные ящики. В связи с этим специалисты приняли решение изъять и уничтожить партию санкционных продуктов.

300 тыс. за первенца

Ряд СМИ 11 февраля отметил, что Башкирия будет выплачивать родителям 300 тысяч рублей за рождение первого ребёнка. Новая субсидия — одна из мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Этой теме было посвящено совещание с главами муниципалитетов, которое вчера провел глава региона Рустэм Хамитов. «В ближайшее время я подпишу указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тыс. рублей — начиная с этого года — на улучшение жилищных условий при рождении ребёнка», — процитировал телеканал БСТ слова Рустэма Хамитова. Одним из решений совещания стало и создание межведомственной рабочей группы по работе над улучшением демографической ситуации. По подсчётам специалистов, только за последний год рождаемость в Башкирии снизилась на 5,5% (в России — на 2,6%).

Кадровые решения через полгода

12 февраля ряд СМИ продолжил тему проблем демографии, сообщив, что глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что республике нужна «целенаправленная идеологическая работа» с молодёжью по «укреплению ценности материнства, отцовства, семьи и здорового образа жизни». По его словам, в этом направлении должны работать учреждения образования, СМИ и общественные организации. Также нужно использовать «средства наглядной агитации». Рабочие группы по этим вопросам нужно создавать во всех муниципалитетах. Итогом работы, по мнению Хамитова, должна стать нормализация демографической ситуации в регионе. «У каждого из вас на столе должен лежать грамотный анализ демографических процессов, прогноз их развития по всем населённым пунктам на годы вперед. Без понимания общей картины невозможно улучшать ситуацию на местах», — обратился глава Башкирии к главам муниципалитетов. Он подчеркнул, что через полгода проведёт повторное совещание по вопросам демографии. Если ничего не изменится к лучшему, он примет «соответствующие кадровые решения».

Успеть родить второго

«Уфа1» в этот день сообщила, что в Башкирии сумму маткапитала повышать не будут. Все семьи, в которых появился второй ребенок, могут получить так называемый материнский капитал — в 2016 году он составил 453 тыс. 026 рублей, в 2017 году размер маткапитала останется на уровне прошлого года. Получить сертификаты смогут лишь те семьи, в которых появится второй или последующий ребенок в период до 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, уточнили в уфимской мэрии. Распорядиться средствами можно по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии матери и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Жертвы МФО?

«МедиаКорСеть» 12 февраля сообщила, что 25 клиентов микрофинансовой организации несмотря на 20-градусный мороз вышли на митинг перед ДК «Химик» в Уфе. Собравшиеся держали плакаты с требованием привлечь к ответственности владельца микрокредитной организации ООО «Уфимские деньги». По словам протестующих, схема достаточно проста, люди обращаются в ООО «Уфимские деньги», получают кредит под залог недвижимости, но вместо договора залога заключают договор купли-продажи, который должен быть расторгнут после погашения займа. Инициатор митинга проинформировал, что сейчас уже подано несколько заявлений в полицию. В МВД Башкирии информацию о получении заявлений подтвердили, отметив, что сейчас по ним проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Аутосорсинг: никого не уволят?

13 февраля ИА «Башинформ» сообщило, что на республиканском уровне принято решение о передаче на аутсорсинг непрофильных направлений в бюджетных учреждениях — уборка, приготовление пищи, транспортные услуги и др. Реформа касается прежде всего школ, больниц, дворцов культуры. Над ее решением работает группа представителей правительства Башкирии и министерств. Вспомогательные функции будут переданы коммерческим и некоммерческим организациям. При этом «об экономии бюджетных средств речи не идет», более того, министр финансов Рида Субханкулова заявила о готовности «на первых этапах даже субсидировать часть услуг». Мера должна способствовать повышению качества предоставления услуг, созданию новых частных предприятий, «которых в республике пока маловато», созданию рынка в этой сфере. Обслуживающий персонал будет выведен за штат, но «сокращений не предполагается», отметили в министерстве. Услуги бизнесу передаются при условии, что прежние работники войдут в новые структуры. По информации издания, ряд уфимских школ получили уведомление вывести обслуживающий персонал с 1 июля текущего года. Данная практика должна распространиться на всю республику. По предварительным данным Минфина, заявки на участие в школьном питании подали около 200 частных и муниципальных предприятий. Проблемой остается доставка: по расчетам ведомства, везти еду более чем за 50 км от райцентра — убыточно. Объем школьного «транспортного» рынка оценивается примерно в 600 млн рублей в год. Пока основной претендент на эти средства — «Башавтотранс». По расчетам Минфина, местами эту отрасль тоже придется субсидировать.

Крым благодарен

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» рассказало о деятельности Белогорского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) в Крыму. В 2014 году БРКА открыла 4 филиала: в Севастополе, Симферополе, Керчи и Белогорске. Только в Белогорский филиал за квалифицированной юридической помощью ежегодно обращаются десятки тысяч жителей. За три года проделана большая работа по интеграции законодательства Крыма и России. В адрес президента Адвокатской палаты Башкирии поступило благодарственное письмо от Сергея Махонина, главы Белогорского района. Он поблагодарил юристов за вклад в адвокатскую деятельность и развитие правового сознания жителей Белогорска и Белогорского района.

Подготовка к рекордному паводку

Ряд СМИ 13 февраля сообщил, что в Башкирии официально началась подготовка к весеннему половодью. Премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов подписал документ, регламентирующий работу противопаводковой комиссии. Согласно распоряжению, до 1 марта все муниципалитеты должны организовать специальные комиссии и утвердить планы мероприятий, до 1 апреля все 73 гидротехнических сооружения республики должны быть готовы к безаварийному пропуску воды. С 6 марта начнется проверка готовности потенциальных источников загрязнения водных объектов. До 25 марта местные власти должны определить населенные пункты, попадающие в зону риска, а с 16 марта на объектах повышенной опасности будут организовано круглосуточное дежурство. Как сообщалось ранее, количество снега, выпавшего в регионе за эту зиму, превышает нормы в полтора-два раза. В связи с этим в республике ожидается сильный паводок. Неблагоприятный прогноз подтверждает МЧС России. Нынешний паводок может быть сильнейшим за последние 20 лет.