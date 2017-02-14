Власти Екатеринбурга уверяют: транспортную реформу не отменить

Также были названы причины, по которым были отложены нововведения

Екатеринбург, , 10:53 — REGNUM В Екатеринбурге не отказываются от внедрения новой транспортной схемы. Об этом заявил в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний» сити-менеджер города Александр Якоб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Отмены нет. Принято решение о переносе внедрения новой транспортной схемы», — сообщил он. Александр Якоб уточнил, что речь идёт только о переносе нововведений на начало 2019 года, которые ранее были запланированы на июль 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Екатеринбурге группа инициативных граждан начала сбор подписей под обращением к властям в защиту реформы общественного транспорта в городе. Авторы письма опасаются, что перенос сроков нововведений на два года может означать полный отказ от них. Также они выразили уверенность в том, что нововведения нужно проводить в текущем году.

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Однако, по словам Александра Якоба, есть причины, по которым реформу целесообразнее перенести. По его мнению, одна из первых причин — реакция общества. Александр Якоб подчеркнул, что нельзя игнорировать мнения более половины общества и заявил о необходимости проведения разъяснительной работы среди населения города.

Ранее Александр Якоб заявлял, что причинами переноса транспортной реформы является проведение в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году и желание администрации максимально тщательней подготовить нововведения.

Также сити-менеджер сообщил, что в Екатеринбурге продолжается обновление автобусного парка и на данный момент на маршрутах работают 109 низкопольных автобусов на газомоторном топливе, ещё 60 таких машин проходят процедуру регистрации, страхования и в начале марта они выйдут на линию.

Напомним, что реформа городского транспорта должна была состояться в июле 2017 года. Многие жители города выступили против предстоящей реформы, посчитав её «сырой» и непроработанной. Также их возмутило отсутствие широкого общественного обсуждения предстоящих нововведений.

Отметим, что согласно новой схеме, отменялись практически все существующие маршруты и вводились новые. Реформа предполагает уменьшение количества маршрутов и увеличение количества подвижного состава на них. Таким образом, уменьшается время ожидания транспорта, но увеличивается количество пересадок.

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