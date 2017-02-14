В Москве за сутки выпало более 11% месячной нормы осадков
Днем 14 февраля температура воздуха составит плюс 1-2 градуса
Москва, 14 февраля 2017, 10:26 — REGNUM В Москве к утру 14 февраля выпало более 11% месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр.
К 6:00 мск выпало в среднем четыре миллиметра осадков при норме в феврале в 36 миллиметров. В целом по Московской области выпало от двух до пяти миллиметров осадков.
Атмосферное давление в Москве и Московской области упало до 741 мм ртутного столба, днем 14 февраля температура воздуха составит плюс 1−2 градуса. Ожидается слабый снегопад, местами возможен дождь.
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