Петербуржец заказал кокаин почтой из Панамы и попался

Санкт-Петербург, , 10:23 — REGNUM Перед судом в Санкт-Петербурге предстанет мужчина, который заказал почтовое отправление с кокаином из Панамы. Денис Смагин обвиняется в контрабанде наркотических средств и приготовлении к незаконному сбыту наркотиков в особо крупном размере, сообщила 14 февраля прокуратура Санкт-Петербурга.

По данным следствия, Смагин в июне 2011 года заказал по интернету у некоего лица на территории Панамы кокаин в размере более 250 граммов с целью последующего сбыта на территории РФ. Петербуржец оплатил незаконную поставку, перечислив исполнителю заказа 1420 долларов США.

«Почтовое отправление, в котором находились наркотики, было отправлено из Панамы в Санкт-Петербург на указанный обвиняемым адрес с указанием описания груза — «документы», — пояснили в прокуратуре.

Наркотики в бандероли обнаружили в ходе таможенного досмотра на Пулковской таможне и изъяли.

Уголовное дело в отношении Смагина направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.