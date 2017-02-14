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В Москве создали базу данных водителей маршруток

Общество
Потенциальный работодатель будет знать о грубых нарушениях ПДД и штрафах
Водитель маршрутки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Водитель маршрутки

Москва, 14 февраля 2017, 10:21 — REGNUM  В Москве создан сервис для коммерческих перевозчиков, позволяющий обмениваться информацией о водителях и следить за их репутацией. Воспользоваться сервисом смогут все транспортные компании, работающие в рамках госконтракта, сообщается 14 февраля на сайте столичной мэрии.

База данных будет включать сведения о местах работы водителей, о том, почему они были уволены, а также об их участии в ДТП и полученных штрафах. Также в программе будут указаны наличие разрешения на трудовую деятельность в России для граждан других государств и итоги медицинского обследования.

Как пояснил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, специальный сервис был создан по требованию правительства Москвы с целью повышения безопасности пассажирских перевозок и для того, чтобы помочь транспортным компаниям выбрать водителей.

«Если водитель грубо нарушает правила, об этом будут знать все городские перевозчики, то есть большая часть его потенциальных работодателей. Мы также готовы предоставить доступ к программе сотрудникам правоохранительных органов», — пояснил он.

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