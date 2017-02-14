С самарскими должниками-алиментщиками по душам говорят священнослужители

Самара, , 10:19 — REGNUM Должностные лица УФССП по Самарской области воздействуют на должников не только доступными в рамках Федерального закона №229 «Об исполнительном производстве» методами, но и используют более высокие материи. Проведение встреч должников с представителями Русской Православной Церкви стало доброй традицией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

В ОСП Пестравского района Самарской области с должниками встретились не только судебные приставы, но и священнослужители. Так, была организована встреча должников-алиментщиков с иереем Пестравского прихода. Отец Алексий поговорил с мужчинами о духовной составляющей отцовства и предложил им помощь в трудоустройстве. Как показывает практика, после встреч с духовниками, некоторые алиментщики начинают погашать свои долги и помогать своим детям, отметили в УФССП региона.