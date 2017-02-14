Экс-губернатор Хорошавин этапирован в Южно-Сахалинск

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 г. по подозрению в получении взятки в размере 340 млн рублей

Южно-Сахалинск, , 10:17 — REGNUM Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, этапировали в Южно-Сахалинск. Об этом сообщает во вторник, 14 февраля, Вести.Ru.

«Хорошавина этапировали в столицу региона, Южно-Сахалинск, где состоится суд, — говорится в сообщении. — Он начнется 20 февраля с закрытых предварительных слушаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 г. по подозрению в получении взятки в размере 340 млн рублей. В связи с утратой доверия чиновник был отстранен от руководства регионом.

В октябре 2016 года Московский городской суд продлил срок содержания Хорошавина под стражей вплоть до 27 февраля 2017 года.

Читайте также: Сахалинский суд отказал Хорошавину в подаче жалобы на изъятие имущества

Читайте также: Генпрокуратура направила в суд дело Александра Хорошавина