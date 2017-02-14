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Общественный транспорт Челябинска: готовится смена курса

Общество
Общественный транспорт могут перевести на аутсорсинг

Челябинск, 14 февраля 2017, 09:59 — REGNUM  В руководстве Челябинска заговорили о перспективе передаче городских маршрутов частным перевозчикам, тогда как лишь полгода назад в планах администрации была ставка на развитие муниципального транспорта. Привлечение частных перевозчиков к работе на муниципальных маршрутах — текущая практика и перспектива развития общественного транспорта как проект по финансовому оздоровлению МУП «Челябавтотранс» («ЧАТ»), сообщил глава города Евгений Тефтелев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В планах администрации, по заявлениям градоначальника, привлечение частных перевозчиков к обслуживанию маршрутов «ЧАТа», причем обслуживание должно будет осуществляться полноценно, то есть с перевозкой льготников, за которых город будет выплачивать компенсации.

Таким образом, впору говорить о переходе в функционировании общественного транспорта Челябинска на принцип аутсорсинга, когда на выполнение части работ привлекаются сторонние подрядчики. При этом естественно у предприятия, привлекающего аутсорсеров, высвобождаются сотрудники, отпадает необходимость заботы о подвижном составе, и тем самым снижаются операционные затраты. Остается лишь часть по администрированию, и распределению, пусть и меньших, финансовых потоков. Однако за счет того, что собственного парка машин, как и сотрудников, станет меньше, прибыльность при этом должна стать больше, считают эксперты.

В управлении общественным транспортом администрации Челябинска подтвердили обозначенные главой города нововведения. «Пока мы не можем сказать с точностью до маршрута, какие будут задействованы, но какие-то возможно будут», — сообщила пресс-секретарь Управления общественным транспортом администрации города Челябинска Валентина Богомазова.

Вместе с тем в Челябинске разработана и вскоре будет внедряться новая маршрутная сеть, в которой ставка, как было обещано городскими властями, была сделана на развитие электротранспорта, и именно на трамвай.

«Документ маршрутной сети будет принят в конце февраля. Но нужно понимать, маршрутная сеть будет вводиться не одним днем. Это будет «по-маршрутное» введение. У нас есть дорожная карта по вопросу, как будет вводиться маршрутная сеть. Это процесс достаточно продолжительный, займет порядка трех лет», — пояснила Валентина Богомазова.

Отметим, в конце 2016 года, в период начала разработки маршрутной сети, была обозначена важная стратегическая линия — доведение в объемах пассажирских перевозок муниципальным общественным транспортом доли до 50% от общего объема. В настоящее время перевозки пассажиров частным и муниципальным общественным транспортом составляют 80% и 20% соответственно.

Напомним, в конце ноября 2016 года руководством МУП «Челябавтотранс» было объявлено об увольнении порядка 800 сотрудников. Но было сделано параллельное заявлении о якобы устройстве высвободившихся людей в новое автотранспортное предприятие. Все ли сокращенные работники «ЧАТа» были трудоустроены по профилю, в управлении общественного транспорта администрации Челябинска сообщить не смогли.

Также стоит напомнить, что помимо заявленных планах главой администрации Челябинска Евгения Тефтелева о перераспределении между частным и муниципальным общественным транспортом, власти города в конце 2016 года объявили об отмене льгот части пенсионерам. Нововведения затронули порядка 76 тыс. ранее имевших льготы челябинцев.

Ранее по теме: Общественный транспорт Челябинска — упор на трамвай

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Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты Челябинска лишают пенсионеров бесплатного проезда

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Судьба общественного транспорта в городах России
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