В Саратовской области школьников не обеспечили бесплатными учебниками

В Балашовском районе школьников не обеспечили учебниками и учебными пособиями

Саратов, , 09:50 — REGNUM В ходе проверки установлено, что в одной из школ Балашовского района Саратовской области учащимся не были предоставлены учебники и учебные пособия для занятий, как при получении начального общего, основного общего, так и среднего общего образования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокурором в отношении директора образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательной организации либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).

Постановлением мирового судьи на виновное лицо наложен административный штраф в размере 10 тыс. рублей.

Руководителем образовательного учреждения направлена заявка о выделении денежных средств на покупку учебников и учебных пособий.