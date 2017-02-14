В России очередь на жилье для военнослужащих снизилась почти в три раза

При этом за 2016 год встали на учет для получения постоянного жилья 10,4 тысячи военнослужащих

Москва, , 09:50 — REGNUM В России с 2012 года очередь на постоянное жилье для военнослужащих снизилась в 2,8 раза — с 82,4 тысячи до 29,8 тысячи военнослужащих. Об этом заявил начальник Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов, сообщили в военном ведомстве.

По его словам, из оставшихся военнослужащих форму обеспечения жильем избрали жилищную субсидию — 12,2 тысячи военнослужащих. «17,6 тысячи человек ожидают получение квартиры в натуральном виде. И жилые помещения уже предложены 7,9 тысячи военнослужащих», — уточнил начальник департамента.

«При этом за 2016 год встали на учет для получения постоянного жилья 10,4 тысячи военнослужащих», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Минобороны РФ обеспечило жильем около 114 тысяч военнослужащих, в том числе 5,2 тысячи военнослужащих обеспечены квартирами в натуральном виде, 6,3 тысячи обеспечены жилищными субсидиями, 29 тысяч — служебным жильем, 59 тысяч военнослужащих получили компенсацию за найм жилья и 14 тысяч военнослужащих приобрели квартиры посредством накопительно-ипотечной системы.