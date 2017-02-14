Репортёру, назвавшему Меланью Трамп проституткой, объявили выговор – NYT

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Репортёр газеты New York Times, назвавший Меланью Трамп — жену американского президента — проституткой, получил выговор от редакции, пишет Politico.

Репортёр, имя которого не озвучивается, позволил себе оскорбительное высказывание в адрес женщины на мероприятии, посвящённом неделе моды в Нью-Йорке. Эти слова услышала модель Эмили Ратаковски.

«Редакторы газеты назвали слова репортёра совершенно неуместными. Такого не должно было произойти. Редакторы поговорили с репортёром», — написала она с своём Twitter.

Напомним, Меланья Трамп — фотомодель в прошлом. Трамп познакомился с ней, когда она уже занималась этой работой профессионально. Она позировала для журналов Vogue, Harper’s Bazaar, In Style, New York Magazine и других.

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