В России в 2016 году жильём обеспечены около 114 тыс. военнослужащих

Москва, , 09:41 — REGNUM Задачи по обеспечению постоянным и служебным жильем военнослужащих, поставленные перед органами жилищного обеспечения в 2016 году, в целом выполнены, а по некоторым показателям даже перевыполнены. Об этом заявил начальник Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов, сообщили в военном ведомстве.

По его словам, в 2016 году Минобороны РФ обеспечило жильем около 114 тысяч военнослужащих, в том числе 5,2 тысячи военнослужащих обеспечены квартирами в натуральном виде, 6,3 тысячи обеспечены жилищными субсидиями, 29 тысяч — служебным жильем, 59 тысяч военнослужащих получили компенсацию за найм жилья и 14 тысяч военнослужащих приобрели квартиры посредством накопительно-ипотечной системы.

В связи с увеличением темпов формирования специализированного жилищного фонда план 2016 года по обеспечению военнослужащих служебным жильем был увеличен с 27 тысяч до 28 тысяч военнослужащих.

«Скорректированный план выполнен на 104,3%. Служебным жильем обеспечены 29,2 тысячи человек. Планом деятельности департамента на 2017 год предусмотрено обеспечить служебным жильем 30 тысяч военнослужащих и членов их семей», — отметил Пирогов.