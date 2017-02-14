Мнения жителей РФ о запрете гомеопатии разделились поровну — опрос

Москва, , 09:31 — REGNUM Почти половина жителей России (46%), имеющих представление о том, что такое гомеопатия, поддерживают идею запрета такого метода лечения в государственных клиниках. Однако доля тех, кто против запрета — ровно такая же, это следует из результатов опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

До участия в опросе 17% респондентов ничего не слышали о гомеопатии, 33% знакомы с таким словом, однако затрудняются пояснить, что оно означает. Когда-либо прибегали к гомеопатическим средствам около 25% опрошенных.

Тем или иным образом объяснить, что означает термин «гомеопатия», сумели 46% респондентов. В основном, люди говорили, что это понятие относится к сфере медицины. Встречались такие определения, как «лекарство из природных средств» (15%), «лечебное средство» (9%), «лечение на основе самовнушения» (2%).

«В числе респондентов, знающих, по их словам, что такое гомеопатия, пользовались гомеопатическими средствами лично/лечились родственники 49%, или 23% от всех опрошенных россиян, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии», — говорится в материалах ВЦИОМ.

Опрос был проведен 8 и 9 февраля методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,2 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований подготовила меморандум, в котором признала гомеопатию — метод лечения болезней сверхмалыми дозами средств — не имеющей под собой научной основы. В связи с этим гомеопатические препараты должны быть изъяты из государственных клиник, их реклама не должна осуществляться. Аптекам также стоит убрать их с витрин и не предлагать покупателям.