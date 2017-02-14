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Боевики ИГ* казнят мирное население для укрепления халифата – WiB

Общество
Массовые убийства осуществляются для укрепления исламистского халифата
1 / 2 Казнь
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Казнь

Максим Исаев, 14 февраля 2017, 09:28 — REGNUM  

На фоне борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии необходимо более глубокое понимание характера этого радикального образования, стремящегося к созданию халифата. Одним из аспектов такого понимания является анализ причин массовых казней, совершаемых боевиками, пишет Патрик Бьюркэ в статье для War is Boring

Эксперты выделяют три типа вооруженных группировок, совершающих подобные преступления. Во-первых, это группировки, уничтожающие население по религиозному, этническому или другому признаку. Примером такого геноцида стал геноцид армян в Османской империи.

Во-вторых, это вооруженные группировки, занимающиеся избирательным уничтожением тех, кто может не дать им осуществить их военные или политические цели. Входящие в состав этих формирований боевики убивают тех, кого они заподозрят в сотрудничестве с противником, или пленных вражеских бойцов.

Наконец, к последнему типу группировок относятся такие, которые убивают без разбора ввиду своей неспособности навести дисциплину в рядах своих бойцов.

Для того чтобы ответить на вопрос, к какому типу относится ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) автор проанализировал доклады ООН о более чем 6 тыс. казней, совершенных боевиками в Ираке в 2014 и 2015 годах. В расчет были взяты такие параметры, как кто убивал, почему, когда и где.

На основе собранных материалов автор пришел к выводу, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершает целенаправленный геноцид, а также осуществляет избирательное уничтожение тех, кто может угрожать исламистам. Каким бы вопиющим ни были казни мирного населения, они соответствуют цели группировки в постройке халифата.

Так, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили геноцид езидов в Ираке, что признали и Государственный департамент США и ООН. Даже сами боевики признали это. По данным автора, именно йезиды, которых погибло 1 тыс. 209 человек, стали самими многочисленными мирными жертвами боевиков.

Если не принимать в расчет езидов, то целями уничтожения для исламистов являются прежде всего те, кого боевики считают угрозой халифату. В частности, 76% казненных радикалами лиц были захваченные бойцы противодействующих ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сторон или подозреваемые в сотрудничестве с врагами исламистов. Лишь 24% были не военными.

Несмотря на столь массовое уничтожение пленных или подозреваемых в сотрудничестве с врагом — что, без сомнения, является преступлением против человечности — тот факт, что 76% казённых — военные, свидетельствуют о том, что боевики пытаются уничтожить тех лиц, которые могут нарушить процесс формирования их исламистского государства — основной цели боевиков.

Так, 381 мирный житель, казненный боевиками, работал в и правительства Ирака или другими представителями элит. По всей видимости, боевики стремятся ликвидировать любую угрозу собственной легитимности и заменить правящий в Ираке класс собственным.

При этом на территориях, захваченных исламистами, проживали десятки тысяч иракских чиновников, поэтому именно избирательным характером казней объясняется, что лишь 380 представителей власти и элиты были убиты.

2 / 2 Игил
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Игил

Затем жертвами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали 340 сотрудников Высшей избирательной комиссии Ирака, в ответственность которой входит «организация, осуществление и надзор за всеми видами выборов и референдумов». Их казни стали четким сигналом местному населению, что иракского государства больше нет.

Наконец, остальные 41 жертва из этой группы были политиками, журналистами и имамами. Что интересно, они были казнены после процессов, прошедших в одном из судов радикалов. Тем самым боевики в очередной раз пытались создать видимость «легитимности» своей власти.

Второй группой жертв среди мирного населения — 229 человек — стали семьи бойцов племенных формирований. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили и казнили более 200 членов племени Альу Нимр в провинции Анбар, по всей видимости, из-за того, что члены этого племени сражались против исламистов в этой провинции.

ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и другие мятежные группировки на протяжении всей истории, уничтожает членов семей своих врагов с целью подавления сопротивления и устрашения, чтобы никто не смел примыкать к их противникам.

Таким образом, хотя потребуются годы для успешного изучения причин успехов и неудач группировки в Ираке, уже сейчас можно с уверенностью заявить, что избирательность уничтожения свидетельствует о дисциплинированности их боевых частей. Можно также сделать вывод, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глубоко придерживается своей идеологии, даже в тех случаях, когда эта идеология подталкивает врагов к сопротивлению.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

regnum author Максим Исаев
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