Нет диплома — нет работы! В Северной Осетии отстранили от работы главврача

Владикавказ, , 09:05 — REGNUM Главврач поликлиники №7 города Владикавказа Георгий Никиташенко отстранен от работы. Министерство здравоохранения Северной Осетии инициировало в отношении него проверку. Как сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе ведомства, направлены запросы в Северо-Кавказскую гуманитарно-технологическую академию Карачаево-Черкесии и на предыдущее место работы Никиташенко — в поликлинику города Москвы.

«Приказом Министерства здравоохранения РСО-Алания до получения официального ответа на запрос из Северо-Кавказской гуманитарно-технологической академии города Черкесск и предыдущего места работы Георгий Никиташенко освобожден от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении, распространенном Минздравом.

Отметим, в начале 2017 года на сайте ведомства было размещена информация о том, что Георгий Никиташенко назначен исполняющим обязанности главного врача поликлиники №7 города Владикавказа. Также было сказано, что назначенец получил профильное образование в 2012 году и продолжил учебу в интернатуре в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, назначение 26-летнего Никиташенко главврачом медицинского учреждения вызвало много вопросов у жителей столицы Северной Осетии. В связи с обращениями граждан глава Владикавказа Махарбек Хадарцев направил запрос в учебное заведение, где якобы получил образование молодой специалист. Каково же было удивление градоначальника, когда из медакадемии пришел ответ, из которого следовало, что Никиташенко поступил на учебу в августе 2010 года, а уже в марте 2011 года взял академический отпуск из-за болезни. Приступив вновь к обучению в сентябре 2011 года, в мае 2012 года он был отчислен из вуза по собственному желанию.

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