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Названы сроки первого полета Т-50 с новым двигателем

Общество
«Первый полет самолета с новым двигателем ожидается в четвертом квартале 2017 г»

Москва, 14 февраля 2017, 08:57 — REGNUM  В Российской Федерации в четвертом квартале 2017 года состоится первый полет истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

«Первый полет самолета с новым двигателем ожидается в четвертом квартале 2017 г», — сказал источник.

Официальный представитель ОДК добавил, что проект создания нового двигателя для истребителя пятого поколения Т-50 идет «в рамках заданных сроков».

Напомним, что помимо разработки ПАК ФА для российской армии, имеется также проект экспортного истребителя пятого поколения FGFA (Fifth generation fighter aircraft), создаваемый совместно с Индией. Работы по нему идут не очень просто, но сулят огромные прибыли — стартовым покупателем должна выступить Индия, с потребностью в 200 машин этого типа.

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