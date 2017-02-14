Обострение вирусов: 35 школ Астраханской области закрыты на карантин

Астрахань, , 08:49 — REGNUM В Астраханской области отмечен всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора 14 февраля, за прошлую неделю рост заболеваемости в целом по населению составил 2,3%.

Больше всего болеют школьники — число детей от 7 до 14 лет, подхвативших вирус, увеличилось на 3,3%. Среди дошкольников и взрослого населения этот показатель составил на 1,7% больше по сравнению с предыдущей неделей.

В Астрахани ситуация менее утешительная. Заболеваемость с 6 по 12 февраля в областном центре возросла в целом по населению на 11,9%. Значительнее всего среди школьников до 14 лет — на 23,7% и детей детсадовского возраста — на 17,9%.

Между тем, недельные эпидпороги не превышены ни по области, ни в Астрахани. За неделю с клиническими проявлениями гриппа и ОРВИ, а больничных койках оказались 391 человек. Это 6,2% от общего числа обратившихся за медицинской помощью. А таковых было немногим более 6,5 тыс. человек.

Карантин продолжается: В Астрахани занятия приостановлены уже в пяти школах

Частично или полностью: В 17 школах Астрахани объявлен карантин

У обследованных пациентов специалисты выявили вирусы гриппа — в четырех случаях, один человек заболел гриппом А (H3N2) (так называемый «гонконгский», еще три человека подхватили грипп «В».

На сегодняшний день попричине гриппа и ОРВИ учебный процесс полностью приостановлен в 35 школах. Так, закрыты на карантин 19 образовательных учреждений Астрахани, девять школ в Лиманском районе, по две — в Камызякском и Икрянском районах, еще три — в Приволжском. Частично приостановлен учебный процесс в пяти учебных учреждениях Астрахани.

Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы не отстать от программы, обучение детей школ, в которых введены ограничительные мероприятия из-за всплеска заболеваемости, проходит дистанционно.

Подробнее: Учеников закрытых на карантин школ Астрахани обучат дистанционно

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