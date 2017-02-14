Свердловский Минстрой отклонил проект застройки у «Каменных палаток»

Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM В Екатеринбурге региональный Минстрой отклонил и отправил на доработку проект строительства жилого комплекса неподалёку от «Каменных палаток». Соответствующий приказ был размещён на официальном сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Отклонить и направить на доработку проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ориентирами: железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница Шарташского лесопарка — улица Высоцкого», — сообщается в тексте приказа главы министерства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе текущего года проект застройки возле Каменных палаток», который представляла строительная компания «Малышева 73», обсуждался на публичных слушаниях. На мероприятии присутствовало более полутысячи человек. Некоторые из выступающих выразили недовольство тем, что в проекте не предусмотрено строительство новой дороги. Также выступающие высказали опасения за судьбу лесопарка и геологического памятника «Каменные палатки», в непосредственной близости от которых должна была начаться застройка. В итоге против проекта выступило большинство участников слушаний — 372 человека.

Отметим, что публичные слушания носят не обязательный, а рекомендательный характер. Тем не менее, в приказе министерства указано, что при принятии решения чиновники опирались в том числе на протокол слушаний и заключение об их результатах.

Напомним, что, согласно проекту, застройка должна была вестись на 54 гектарах в указанном районе. Предполагалось строительство жилого комплекса, в том числе несколько высоток на семь тысяч жителей, школы, детских садов, паркинга, торгового и сервисного центров.

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