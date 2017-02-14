Российский Центр по примирению передал жителям Алеппо 3,8 тонны гумпомощи

Москва, , 06:09 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 13 февраля провели семь гуманитарных акций в сирийском городе Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что в районах Аль-Бизарад, Касилия и Шейх-Максуд, а также в школах районов Карим Аль Додо, Аль-Хамадания-2 и Ашрафия мирным жителям было передано 3,8 тонны хлеба. Всего гуманитарную помощь получили 2,9 тысячи жителей.

Кроме этого, 13 февраля российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,6 тонны продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Гуманитарным конвоем ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного полумесяца в составе 38 автомобилей были доставлены гуманитарные грузы в район населённого пункта Эр-Растан провинции Хомс.