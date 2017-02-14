Жителей многострадального Большого Уссурийского острова хабаровские чиновники называют рвачами, самый любвеобильный регион, очистка крыш с риском для жизни и ждать ли Хабаровскому краю смены первых лиц, — самые заметные события в жизни региона в обзоре ИА REGNUM

Хабаровск, , 07:26 — REGNUM Заместитель мэра Хабаровска: «12 — 13 человек — это ни о чем»

Остров Большой Уссурийский местные жители называют «островом невезения», а самих себя — «мертвыми душами». Чиновники грубо нарушают указ президента РФ, — уверены жители многострадального поселка Уссурийский, сообщил популярный интернет-портал «Дебри-ДВ»

В поселке Уссурийский складывается катастрофическая ситуация — на острове процветает мародерство, имущество разграблено, дома снесены. На остров не доезжает ни полиция, ни скорая помощь. Оставшиеся на острове несколько человек мерзнут и живут, где придется — без крыши и в банях.

Между тем, заместитель мэра Хабаровска Сергей Кравчук на вопрос журналистов о судьбе оставшихся на острове людей заявил: «Те люди, кто хочет что-то урвать у государства, они пытаются это сделать уже четвертый год подряд. Урвать у государства! Давайте этих людей и будем называть «рвачами». Вообще, 12−13 человек — это просто ни о чем».

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«Такие люди, как Кравчук, не должны быть во власти. Не должны они там быть, однозначно, потому, что они даже не могут вступить в контакт с населением правильно. Кравчук транслирует отношение властей к тому, что происходит», — заявил председатель Комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Широков обратил внимание на то, что 600-й указ Президента России о расселении аварийных домов выполняется из рук вон плохо. И заметил, что большинство проблем решается лишь тогда, когда их поднимают СМИ, а до этого чиновники попросту «умывают руки».

Ждать ли Хабаровскому краю ветра перемен?

Ожидает ли регион скорая и досрочная смена высших региональных должностных лиц выясняло ИА Амурмедиа.

Череда громких и внезапных отставок последнего времени заставляет многих задуматься. Впрочем, по мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, до выборов президента в 2018 году в Хабаровске вряд ли произойдет как смена губернатора, так и смена мэра региональной столицы.

«По крайней мере, юридических оснований для срочной замены нет. Если посмотреть позицию мэра, то Александр Соколов входит в тройку — пятерку лучших мэров страны. Вячеслав Шпорт также входит в 30-ку лучших глав регионов», — сообщил политолог.

«Информация о скорой замене губернатора Хабаровского края муссируется уже год, причем, очень активно. Но тут возникает вопрос — в связи с чем и насколько это, в принципе, реально? Ведь не бывает же так — чтобы человек работал замечательно, а его вдруг сняли», сказал хабаровский политолог Григорий Говорухин.

«Нужно для начала задать вопрос: а есть ли проекты в Хабаровском крае, с которыми краевая власть не справилась? Да, есть. Это привлечение человеческого капитала, с этим пока не очень получается. Дальневосточный гектар — число заявок далеко от желаемого. То есть, с базовыми проектами в крае не очень-то получается», — прокомментировал Говорухин.

Однако Илдус Ярулин убежден, что накануне глобальных президентских выборов никто власть менять не станет. Перед новичком будет стоять задача: обеспечить 70% явки и 70% победы. Такие показатели могут обеспечить только нынешние губернатор и мэр.

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Есть и еще один, радикальный, сценарий развития Дальнего Востока, при мысли о котором, видимо, у многих дальневосточных губернаторов начинает учащенно биться сердце.

«Известно, что Президент поручил рассмотреть новую структуру — по макросубъектам, то есть, не исключено, что у нас еще могут появиться и макрорегионы. А в этом случае ситуация вообще выходит из-под контроля и все политические прогнозы попросту теряют смысл», — подчеркнул Илдус Ярулин.

Самый любвеобильный регион

Хабаровский край вошел в двадцатку самых любвеобильных регионов России, также сообщило ИА Амурмедиа

Хабаровский край занял 17-ю строчку в рейтинге самых любвеобильных регионов страны. Такое исследование провел, а Digital Society Laboratory. На первом месте — Тува. Исследования были проведены в социальных сетях. Второе и третье места поделили республика Алтай и ЕАО, на четвертом месте Амурская область, на пятом — Сахалин и Курилы, а также Приморье.

«Посмотрите: вот он без страховки идет»

Неравнодушные хабаровчане обнаружили, что рабочие коммунальных предприятий, очищающие кровли их домов от снега и льда, буквально ежесекундно рискуют жизнью, сообщило ИА Востокмедиа.

Обратившиеся в редакцию граждане прислали снимки, на которых видно, что рабочие — узбеки работают на высоте, на скользких обледенелых крышах без какой-либо страховки.

«На крышах отсутствует ограждение. Стоит рабочему оступиться случайно — ему грозит полет с 20-метровой высоты. А работодателя ждет уголовная ответственность.

«Подобные нарушения встречаются в Хабаровске повсеместно», — отмечает издание.