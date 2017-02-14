Власти Пекина ограничат передвижение «грязного» транспорта

Власти утверждают, что подобными мерами удастся на 15% сократить выбросы автотранспортом загрязняющих веществ в городе

Пекин, , 05:52 — REGNUM Пекинские власти запретили автомобилям с высоким уровнем выброса загрязняющих веществ движение внутри Пятой кольцевой автодороги по рабочим дням, начиная со вторника, сообщает 14 февраля China Daily.

Транспортные средства с высоким уровнем выброса загрязняющих воздух веществ подпадают под первый и второй национальные экологические стандарты, большинство из которых находятся в пользовании автомобилистов порядка 10−13 лет.

Власти утверждают, что подобными мерами удастся на 15% сократить выбросы автотранспортом загрязняющих веществ в городе.

По словам главного инженера Пекинского муниципального комитета по защите окружающей среды Ю Цзяньхуа, доля машин, подпадающих под первый и второй экологические стандарты, составляет не более 10% от всех транспортных средств столицы Китая. Однако, при этом, они выбрасывают более 30% загрязняющих веществ атмосферу, что делает их ключевым источником загрязнения в транспортном секторе.

В Пекине насчитывается 5,7 млн автомобилей, которые производят 500 000 тонн загрязняющих выбросов ежегодно, сообщает Ю Цзяньхуа.

Для того, чтобы сподвигнуть жтелей столицы пересесть на экологически менее вредные автомобили, правительство предусмотрело меры субсидирования в размере от 5 000 до 12 000 юаней, начиная с 1 декабря прошлого года.

С тех пор более 26 000 автомобилей было утилизировано. Субсидии будут действовать до конца года. По словам Ю, Пекин занимается изучением международного опыта по борьбе с загрязнением воздуха.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что на борьбу со смогом Пекинские власти потратят порядка 2,6 млрд долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин и еще порядка 20 городов вновь ожидает нашествие смога