Житель Томска, отчаявшись бороться с пьянством жены, посадил ее на цепь

Томск, , 04:41 — REGNUM В Томской области мировой судья признал 36-летнего сельского жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением). Об этом ИА REGNUM сили в областной прокуратуре.

Установлено, что в ноябре 2016 года подсудимый с целью воспрепятствования употреблению супругой спиртных напитков в то время, пока он находится на работе, взял металлическую цепь, закрепил один ее конец на радиатор отопления, а второй обмотал вокруг шеи женщины, затянув его при помощи болта и гайки. Потерпевшая провела на привязи более пяти часов прежде, чем сумела освободиться.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, заявив, что уже не знал другого способа бороться с пристрастием жены к спиртным напиткам.

С учетом раскаяния подсудимого и наличия у него на иждивении малолетних детей государственный обвинитель Никита Алексеев счел возможным его исправление в условиях, не связанных с изоляцией от общества.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, мировой судья приговорил виновного к восьми месяцам ограничения свободы с установлением ряда ограничений и обязанностей. Приговор в законную силу не вступил.