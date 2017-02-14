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«Мониторинг экологической ситуации в Находке должен быть регулярным»

Общество
В приморском штабе ОНФ уверены в необходимости усиления контроля за проблемной ситуацией

Владивосток, 14 февраля 2017, 04:12 — REGNUM  Власти Приморья и профильные органы должны усилить контроль за ситуацией в Находке, где на протяжении длительного времени не решается проблема перевалки угля открытым способом. Такое мнение выразил представитель краевого штаба ОНФ Александр Фёдоров. Эксперт не отрицает, что одномоментного решения вопроса не будет, однако необходимо системно двигаться в сторону использования только закрытых перегрузочных комплексов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общественники, получившие множество жалоб от населения на повышение уровня заболеваемости онкологическими заболеваниями и заболеваниями органов дыхательных путей, уверены, что проблема не решится одними проверками и фискальными санкциями. Основой системного решения вопроса должно стать изменение схемы перевалки угля — от открытых перегрузочных комплексов к закрытым.

«Очевидно, что это серьёзные капиталовложения для собственника и одномоментно этого не сделаешь, но необходимо добиваться таких действий по решению проблемы, — обозначил Александр Фёдоров. — Пока же власти региона и контролирующие органы должны усилить контроль за ситуацией, не допуская предельно допустимых концентраций угольной пыли в окружающем воздухе на территории Находки, обеспечивая регулярный мониторинг экологической ситуации во втором по величине городе Приморского края».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Владимир Миклушевский накануне, 13 февраля, заявил о том, что угольные терминалы в Находке оборудуют автоматическими приборами измерения уровня загрязнения воздуха. Владельцы терминалов должны исполнить поручение в минимальные сроки, однако точных дат никто не называет.

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