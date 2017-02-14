В Австрии арестовали Гитлера

«Молодой человек точно знал, что он делает»

Вена, , 01:33 — REGNUM Полиция Австрии арестовала молодого человека, который эпатировал жителей города Браунау-ам-Инн своим внешним видом и представлялся как Гарольд Гитлер, передает Reuters.

Сообщается, что 25-летний гражданин Германии, носивший «прическу Гитлера», «усы Гитлера» и «костюм, как у Гитлера» был арестован полицией за «прославление нацистского режима».

«Это, безусловно, не шутовской карнавал или арт-проект, молодой человек точно знал, что он делает», — пояснил журналистам представитель местной полиции.

Отмечается, что австрийский город Браунау-ам-Инн является местом рождения нацистского диктатора Адольфа Гитлера. Прославление Гитлера или нацистского режима является уголовным преступлением в Австрии.

Читайте ранее в этом сюжете: «Альтернатива для Германии» отрицает обвинения в реабилитации нацизма