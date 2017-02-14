«Антимигрантские рейды — это рутина» — министр внутренней безопасности США

Вашингтон, , 01:02 — REGNUM Министр внутренней безопасности США Джон Келли ответил на комментарии правозащитников, озабоченных последними рейдами против нелегальных мигрантов в стране, в результате которых оказались арестованы 680 человек, передает Reuters.

Келли сообщил журналистам, что все задержания проведены в рамках регулярных операций Иммиграционной и таможенной полиции США и производятся в соответствии с действующим законодательством.

По словам Келли, «антимиграционные рейды» являются «рутиной», и касаются мигрантов, совершивших на территории США преступления разной степени тяжести — от вождения в нетрезвом виде до убийства.

Напомним, 9 февраля изданием The Washington Post были опубликованы проекты указов президента США Дональда Трампа, касающихся ужесточения миграционного законодательства и высылки нелегальных мигрантов. Однако данные указы еще не успели привести к реальным изменениям, так что опасения защитников прав мигрантов и самих нелегалов являются несколько «преждевременными».

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