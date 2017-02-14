Учитель из московской школы №57 объявлен в международный розыск

Москва, , 23:53 — REGNUM В международный розыск объявлены бывший учитель истории из московской школы №57 и одна из его бывших учениц, которые обвиняются в растлении малолетних. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Хамовнического суда Москвы.

Речь идет о бывшем учителе истории московской школы №57 Борисе Меерсоне и бывшей ученицы этой школы Марии Немзер. Оба они обвиняются многократном совершении действий сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста.

Меерсону и Немзер Хамовнический суд Москвы заочно предъявил обвинения и объявил их в международный розыск. Известно, что Меерсон и Немзер укрываются в Израиле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года в интернете появились публикации о многолетней связи одного из педагогов школы №57 с ученицами. В дальнейшем к проверкам в школе приступил Следственный комитет. После того, как информация была предана огласке, директор школы №57 Сергей Менделевич подал заявление об уходе.

Этим педагогом и был Меерсон. Ученицы, которая придала эту истории огласке, покинула Россию и поехала учиться в США.