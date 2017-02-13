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Опрос: побеседовать за чашечкой кофе финны хотели бы с президентом страны

Общество
У тысячи финнов спросили, с кем из знаменитостей они бы хотели встретиться

Хельсинки, 13 февраля 2017, 22:52 — REGNUM  Президент Финляндии Саули Ниинистё стал для большинства финнов самой желанной компанией для разговора за чашечкой кофе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финской торговой сетью R-kioski, сообщает Yle.

Ниинистё стал самой популярной отечественной знаменитостью. Из иностранных звезд наиболее интересной компанией для финнов является шведская кронпринцесса Виктория. На втором месте — экс-первая леди США Мишель Обама. Замыкает тройку американский писатель Стивен Кинг.

Более тысячи жителей Финляндии в январе приняли участие в опросе, призванном выяснить, с кем из знаменитостей финны хотели бы поболтать за чашечкой кофе.

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