Опрос: побеседовать за чашечкой кофе финны хотели бы с президентом страны

У тысячи финнов спросили, с кем из знаменитостей они бы хотели встретиться

Хельсинки, , 22:52 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё стал для большинства финнов самой желанной компанией для разговора за чашечкой кофе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финской торговой сетью R-kioski, сообщает Yle.

Ниинистё стал самой популярной отечественной знаменитостью. Из иностранных звезд наиболее интересной компанией для финнов является шведская кронпринцесса Виктория. На втором месте — экс-первая леди США Мишель Обама. Замыкает тройку американский писатель Стивен Кинг.

Более тысячи жителей Финляндии в январе приняли участие в опросе, призванном выяснить, с кем из знаменитостей финны хотели бы поболтать за чашечкой кофе.