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Во Франции умер последний пилот истребительного авиаполка «Нормандия-Неман»

Общество
Гаэль Табюре скончался в 97-летнем возрасте во Французской Ривьере

Канны, Франция, 13 февраля 2017, 21:43 — REGNUM  Последний пилот легендарного авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре ушел из жизни во Франции.

Последний летчик легендарного авиаполка «Нормандия-Неман» Гаэль Табюре скончался во Французской Ривьере в 97-летнем возрасте, сообщают «Известия».

Гаэль Табюре родился 12 ноября 1919 года в провинции Бретань на западе Франции. Добровольно вступил в авиаполк «Нормандия-Неман» в апреле 1944 года. В первом же боевом вылете в июне сбил немецкий истребитель Focke-Wulf-190. До конца войны Табюре сбил пять вражеских самолетов, был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени. После войны продолжал служить в полку до 1963 года и вышел в отставку в звании полковника.

Похороны Гаэля Табюре пройдут 22 февраля в Каннах, на Лазурном берегу, где он жил все последние годы.

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