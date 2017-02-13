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Украина пообещала Молдавии позаботиться об экосистеме Днестра

Общество
Строительство Киевом шести ГЭС на Днестре грозит экологической катастрофой
Джузеппе Арчимбольдо. Аллегория воды. 1566 Джузеппе Арчимбольдо. Аллегория воды. 1566

Кишинёв, 13 февраля 2017, 21:19 — REGNUM  Защита экосистемы реки Днестр и намерение украинских властей построить на реке шесть новых гидроэлектростанции стали одной из тем обсуждения на состоявшихся в Киеве 13 февраля переговорах премьер-министра Молдавии Павла Филипа с украинским коллегой Владимиром Гройсманом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавского правительства,

Молдавский премьер призвал ускорить процесс вступления в силу подписанного в Риме в 2012 году Соглашения о сотрудничестве в области сохранения и устойчивого развития бассейна реки Днестр.

Стороны договорились о создании совместной комиссии по оценке влияния работы энергетического комплекса на Днестре на экосистему реки и разработке регламента деятельности Новоднестровской ГЭС. «Река Днестр является жизненно важным источником питьевой воды для Кишинева и Одессы, а также для многих населенных пунктов Молдовы и Украины», — сказал Павел Филип.

Владимир Гройсман заявил, что украинские власти открыты для участия в проведении исследований, необходимых для разработки верного технического решения по эксплуатации реки Днестр. «Украинские власти будут сотрудничать с молдавскими властями, мы хотим обсудить этот вопрос с молдавскими учеными и экспертами. Защита экологии является приоритетом для Украины», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа молдавских, приднестровских и украинских экологических организаций направила в ЕС, ОБСЕ ООН и другие международные организации письмо с жесткой критикой проекта строительства Украиной шести новых ГЭС в верхнем течении Днестра.

Как сообщил директор Международной экологической ассоциации охраны Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий, «строительство обезводит Днестр и убьёт его экосистемы», а также несёт угрозу безопасности всему региону. Он добавил, что данные действия противоречат международным обязательствам Украины и даже подписанным Киевом и Кишиневом соглашениям об ассоциации с ЕС.

В обращении отмечается, что реализация украинских планов приведет к засухе и повышению температуры в регионе, а значит — к еще большему обмелению реки, которая служит основным источником воды для 3 млн жителей Молдавии и более 1 млн жителей Одесской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина убивает экосистему Днестра

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