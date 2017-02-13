Украина пообещала Молдавии позаботиться об экосистеме Днестра

Кишинёв, , 21:19 — REGNUM Защита экосистемы реки Днестр и намерение украинских властей построить на реке шесть новых гидроэлектростанции стали одной из тем обсуждения на состоявшихся в Киеве 13 февраля переговорах премьер-министра Молдавии Павла Филипа с украинским коллегой Владимиром Гройсманом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе молдавского правительства,

Молдавский премьер призвал ускорить процесс вступления в силу подписанного в Риме в 2012 году Соглашения о сотрудничестве в области сохранения и устойчивого развития бассейна реки Днестр.

Стороны договорились о создании совместной комиссии по оценке влияния работы энергетического комплекса на Днестре на экосистему реки и разработке регламента деятельности Новоднестровской ГЭС. «Река Днестр является жизненно важным источником питьевой воды для Кишинева и Одессы, а также для многих населенных пунктов Молдовы и Украины», — сказал Павел Филип.

Владимир Гройсман заявил, что украинские власти открыты для участия в проведении исследований, необходимых для разработки верного технического решения по эксплуатации реки Днестр. «Украинские власти будут сотрудничать с молдавскими властями, мы хотим обсудить этот вопрос с молдавскими учеными и экспертами. Защита экологии является приоритетом для Украины», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа молдавских, приднестровских и украинских экологических организаций направила в ЕС, ОБСЕ ООН и другие международные организации письмо с жесткой критикой проекта строительства Украиной шести новых ГЭС в верхнем течении Днестра.

Как сообщил директор Международной экологической ассоциации охраны Днестра «Эко-Тирас» Илья Тромбицкий, «строительство обезводит Днестр и убьёт его экосистемы», а также несёт угрозу безопасности всему региону. Он добавил, что данные действия противоречат международным обязательствам Украины и даже подписанным Киевом и Кишиневом соглашениям об ассоциации с ЕС.

В обращении отмечается, что реализация украинских планов приведет к засухе и повышению температуры в регионе, а значит — к еще большему обмелению реки, которая служит основным источником воды для 3 млн жителей Молдавии и более 1 млн жителей Одесской области.

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