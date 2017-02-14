«Данные о переселении из астраханских «гнилушек» расходятся с реальностью»

Астрахань, , 00:47 — REGNUM В Астраханской области программа переселения граждан из аварийного жилья идет низкими темпами. Вместе с тем на портале «Реформа ЖКХ», который заполняется региональными чиновниками, указано, что программа реализуется успешно. Несоответствие данных выявили активисты ОНФ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения фронта 14 февраля.

«Показатель выполнения программы по Астраханской области на портале установлен на уровне 96,5%, а оценка рисков исполнения подпадает под критерий «Вне зоны риска», — уточнил член регионального штаба ОНФ в Астраханской области Александр Ломакин.

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Переселиться всех астраханцев из аварийного жилья должны до конца 2017 года

При этом на портал «Реформа ЖКХ» некоторые муниципалитеты представили сведения о том, что программа уже исполнена. Причем на все 100%. Такая ситуация сложилась по муниципальному образованию Володарский район. Согласно представленным на сайте данным, уже переселены жители из 52 аварийных домов, также для переселенцев построены четыре новых дома, фактическая дата ввода в эксплуатацию которых 11 ноября 2015 года.

Между тем, на деле все оказалось несколько иначе. Как выяснилось в ходе выездного мониторинга, в поселке Володарский из 29 аварийных домов, подлежащих расселению, не менее чем в 15 домах люди проживают до сих пор. Хотя по документам жильцы всех этих «гнилушек» уже заселены в четыре новых дома для переселенцев из аварийного жилья.

«В действительности, заселены два новых дома по улице Светлая, а вот новые дома по улице Мичурина пустуют — там до сих пор ведутся работы по подключению газа», — сказал Ломакин, отметив, что, вероятнее всего, это проблема системная.

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Добавим, что первоначальный вариант региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013—2017 гг.» предполагал расселение более 164,6 тыс. квадратных метров. Однако в 2015 году правительством Астраханской области в программу были внесены изменения, сократившие область действия программы.

Три года власти Астрахани не сносят аварийный дом

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Астраханской области в «гнилушках» продолжают жить 5 тыс. человек. Площадь аварийного фонда превышает 72 тыс. кв. метров. Предоставить всем переселенцам новые квартиры планируется до 2017 года. На эти цели необходимо свыше 2,1 млрд рублей. С 2008 года по 2015 годы в регионе новы квартиры получили 6 327 граждан, проживавших в аварийном жилье.

В ноябре прошлого года Астраханская область направила заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на сумму 275,18 млн рублей. Из них 164,17 млн рублей составляет экономия неизрасходованных средств корпорации при реализации предыдущих программ. Средства предполагается направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (заключительного этапа 2016−2017 годов) на территории шести муниципальных образований.

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