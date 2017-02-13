Жители Северной Осетии не увидят фильм «На 50 оттенков темнее»

Владикавказ, , 20:05 — REGNUM Кинотеатры Северной Осетии отказались показывать фильм «На 50 оттенков темнее»

Крупнейший кинотеатр столицы Северной Осетии «Столичный» отменил прокат кинофильма «На 50 оттенков темнее». Ранее от скандальной картины отказались другие владикавказские кинотеатры — «Дружба» и «Терек», пишет «Gradus.pro».

«Всё, друзья, прокат «На пятьдесят оттенков темнее» завершён в нашем кинотеатре, так как фильм «не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии», а также в связи «с многочисленными обращениями граждан» (до просмотра фильма) в общественные организации», — сообщила администрация кинотеатра на своей странице в соцсети.

Напомним, первая часть фильма — «50 оттенков серого» — была запрещена к показу в кинотеатрах ряда республик Северного Кавказа в 2015 году. Как сообщало ИА REGNUM, фильм попал под запрет в Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. Тогда отказ от демонстрации также объяснили обращениями различных молодежных и общественных организаций.

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Перед премьерой первой части картины в 2015 году пользователи социальных сетей обратились к главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову с просьбой запретить показ кинофильма, так как в нем есть эпизоды, которые якобы направлены против культуры осетин. Министр культуры Северной Осетии Фатима Хабалова по поводу фильма сделала специальное заявление, в котором отметила, что «по существующему законодательству министерство культуры не может запретить предстоящий показ картины».

Однако, по словам чиновницы, нельзя не принимать во внимание особенности национального менталитета, в связи с чем всем руководителям киноконцертных залов необходимо «относиться с уважением к потребителям той или иной художественной продукции и более избирательно подходить к вопросу предоставления услуг как по прокату фильмов, так и по концертной деятельности».

Напомним, фильм «50 оттенков серого» снят по одноименному эротическому роману британской писательницы Эрики Леонард Джеймс. Его премьера состоялась в рамках Международного Берлинского фестиваля 11 февраля 2015 года. В России фильм был запрещен для просмотра людям младше 18 лет.