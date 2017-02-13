Победители нижегородского хакатона RoboHACK получили в подарок роботов
Нижний Новгород, 13 февраля 2017, 18:02 — REGNUM В первом робототехническом хакатоне «RoboHACK CROC: Нижний Новгород» приняли участие 20 команд школьников и студентов из Нижнего Новгорода, Борского, Павловского, Богородского районов Нижегородской области и Костромы.
Как сообщили ИА REGNUM в нижегородской школе робототехники общественной организации «Забота», два дня участники мероприятия учились собирать и программировать роботов, способных самостоятельно на время проходить гоночную трассу.
По словам руководителя школы робототехники Ивана Симонова, программа была организована таким образом, что теоретические занятия чередуются с мастер-классами по сборке и программированию роботов. Кроме того, проводятся промежуточные конкурсы, на которых оцениваются приобретенные навыки умение управлять механикой робота и его движениями, а также навыки программирования.
Во второй день команды соревновались на трассах.
Первые места в номинациях «Стандартная трасса» и «Евро трасса» заняли команды лицея № 180 Нижнего Новгорода и Новинской школы. Собственноручно собранных роботов победители забрали домой в качестве призов.
Хакатон — форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо проблемы.
«RoboHACK CROC: Нижний Новгород» является одним из мероприятий программы «AutoNet для школьников», реализуемой нижегородской школы робототехники в сотрудничестве с клубом спортивной робототехники Московского физико-технического института и компанией КРОК.