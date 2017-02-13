За проектом ТПУ Авиамоторная маскируется желание построить апартаменты

Москва, , 18:05 — REGNUM За «проект планировки ТПУ Авиамоторная», публичные слушания по которому состоялись 31 января 2016 года, префектура ЮВАО и Мосинжпроект выдают документацию по строительству на месте Лефортовского рынка 75-метрового жилого дома без социальной инфраструктуры — так называемых апартаментов. Об этом 13 февраля заявила корреспонденту ИА REGNUM муниципальный депутат района Лефортово Александра Андреева. Жители Лефортово требуют отмены данных «публичных слушаний» и признания их результатов недействительными, добавила депутат.

«В январе 2017 года в Лефортово прошли публичные слушания по проекту планировки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Авиамоторная. Вернее, префектура ЮВАО пытается убедить окружающих, что Мосинжпроект разработал проект планировки ТПУ Авиамоторная, а она теперь проводит по нему публичные слушания. Получается у нее очень плохо. Вернее, не получается совсем», — утверждает Андреева.

Жители района, от лица которых и выступает народный избранник, выдвинули ряд серьезных претензий к проекту. В частности, это не соответствие проекта градостроительному кодексу РФ, где в 25 пункте статьи 1 дается точная характеристика того, что должен представлять из себя ТПУ, а именно: «Транспортно-пересадочный узел — комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой».

То есть, утверждает Андреева, в рамках ТПУ можно построить исключительно объекты, предназначенные для обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой. Выход из метро, железнодорожную станцию, остановки общественного транспорта, парковки, разворотные круги. Диспетчерские для автобусов, троллейбусов и трамваев. Кассы по продаже билетов. В очень незначительном количестве — торговлю, в формате «купить булочку и газету в дорогу». В совсем незначительном количестве — общепит. В формате «перекусить на ходу».

Единственная задача транспортно-пересадочного узла — обеспечить пересадку. ТПУ — это только транзит. Никаких самостоятельных точек притяжения в составе ТПУ быть не может. По определению. В составе ТПУ в принципе не может быть: жилья (ни постоянного, ни временного), офисов, складов, торговых центров, увеселительных заведений, — ничего, кроме объектов, обеспечивающих пассажирам комфортный и безопасный транзит. Поэтому идея построить на месте Лефортовского рынка 17-этажный многоквартирный дом, не обеспеченный социальной инфраструктурой, никакого отношения к ТПУ иметь не может.

«Особый шик проекту, придает, конечно, намерение построить 17 этажей жилья в санитарно-защитной зоне железной и автомобильной дорог, аккурат между ними, где любое жилье — что постоянное, что временное — строить запрещено», — добавила муниципальный депутат.

Еще один момент, связанный с реализацией проекта, на который обратили внимание возмущенные жители района. Собственно само обсуждение «проекта планировки ТПУ», которое, по их мнению, префектура ЮВАО почему-то упорно называет публичными слушаниями. Здесь Андреева, вновь была вынуждена напомнить принятый для Москвы порядок проведения подобных мероприятий.

Она отметила: «Порядок проведения публичных слушаний в Москве определяется 68 статьей градостроительного кодекса Москвы. Для слушаний по проекту планировки он таков: оповещение о слушаниях проводится не менее чем за неделю до начала экспозиции, экспозиция продолжается не менее недели, потом еще через неделю проходит очное собрание, а потом еще в течение недели участники слушаний могут подавать предложения и замечания к проекту. К началу оповещения обсуждаемый проект должен висеть в интернете. Оповещение проводится разными способами, одним из которых является обязательное развешивание объявлений о слушаниях на подъездах или около подъездов жилых домов. Делается это для того, чтобы жители узнали о слушаниях, скачали проект, ознакомились с ним и составили свое мнение».

Мнение местных жителей о строительстве на месте Лефортовского рынка высотного коммерческого жилого дома без социальной инфраструктуры можно было предсказать без всяких слушаний, и префектура ЮВАО, разумеется, была крайне не заинтересована в том, чтобы жители это мнение высказали. Поэтому факт проведения слушаний префектура от жителей тщательно скрывала. Никаких объявлений на подъездах, разумеется, не было», — утверждает народный избранник.

По ее словам, в результате экспозиция началась и закончилась, а жители на нее так и не пришли. Они попросту не узнали о ней. О том, что слушания назначены на 31 января 2016 года, стало известно случайно из местной оппозиционной газеты «Серп и молот», буквально за один день до их проведения. Граждане попытались найти проект планировки на сайте префектуры ЮВАО и управы Лефортово, когда им это не удалось: ни на сайте управы, ни на сайте префектуры проекта не было. Жители сделали скриншоты и стали отправлять злобные письма в префектуру. К вечеру в префектуре «проснулись» и вывесили проект для ознакомления. Не за неделю до экспозиции, как это положено, а за день до собрания.

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Но и на этом злоключения граждан не закончились. Рассказала депутат Андреева и о том, как проходили публичные слушания. По ее словам, собрание проходило в уже ставшей традиционной за последнее время для администрации манере. Почти никого из жителей просто не пустили в зал. На подходе к залу выставили плотную группу качков, которые встали в сцепку и своими телами перегородили лестницу. Организаторы слушаний заявили, что в зале якобы нет мест. Тем немногим местным жителям, которые все-таки смогли пробраться в зал, почти не давали говорить. Зато выступления в поддержку проекта продолжались почти 2 часа без перерыва. Среди выступающих были люди, не имеющие к району Лефортово никакого отношения, такие, как, например бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин, которому, в отличие от настоящих жителей, организаторы позволяли говорить сколько угодно. Разумеется, не обошлось без традиционного админресурса. Подписи за высотный дом на месте Лефортовского рынка собирали среди бюджетников в приказном порядке.

«Публичные слушания предназначены для того, чтобы выяснить мнение жителей в отношении законного градостроительного проекта и учесть это мнение. Проекты, не соответствующие закону, рассмотрению на слушаниях, утверждению и применению не подлежат. Тот безграмотный, беззаконный и заведомо преступный документ, который Мосинжпроект пытается выдать за проект планировки ТПУ «Авиамоторная», никакого отношения к ТПУ не имеет. Постыдный спектакль, который разыгрывает префектура ЮВАО, публичными слушаниями в значении, которое этому словосочетанию придает Градостроительный кодекс, не является. Сия процедура не только нарушает закон и права граждан всеми возможными и невозможными способами, но и никоим образом не способна выявить действительное мнение жителей Лефортово в отношении рассматриваемого проекта», — отметила в заключение парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градостроительная политика московских властей стала одним из основных полей битв, на которых разворачивается противоборство жителей города и администрации. В частности, декабрь 2016 года многим москвичам запомнился тем, что на публичные слушания по правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые призваны урегулировать беспорядочную до сих пор городскую застройку, и направлены на защиту жителей от точечной застройки, многих обеспокоенных горожан просто не пустили.

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