Понедельник, 13 Февраля 2017 года
17:21:59 МСК

Гуманитарный груз для мусульман рохинджа доставлен в Бангладеш

Общество
На малазийском корабле находится около 2 тыс. тонн гуманитарного груза

Дакка, 13 февраля 2017, 16:59 — REGNUM  Малазийский корабль с гуманитарной помощью для беженцев из Мьянмы прибыл в Бангладеш, сообщает 13 февраля Reuters.

На корабле находится около 2 тыс. тонн гуманитарного груза для мусульман рохинджа, которые прибыли в Бангладеш из бирманского штата Ракхайн. Власти Бангладеш запретили представителям гуманитарной миссии покидать корабль и встречаться с беженцами.

Напомним, около 270 тыс. беженцев из бирманского штата Ракхайн прибыли в Бангладеш, начиная с октября прошлого года, когда власти Мьянмы ввели войска после нападения на пограничные посты.

Власти Мьянмы считают, что среди нападавших могли находиться представители народности рохинджа. На пограничников Мьянмы напали около 200 человек.

Народность рохинджа принадлежит к мусульманскому меньшинству. Большинство населения Мьянмы исповедует буддизм.

Читайте ранее в этом сюжете: Малайзия направила 500 тонн гуманитарной помощи для мусульман рохинджа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки в Мьянме
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Ариф АсалыоглуПрыжок Эрдогана через референдум
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
13.02.17
Владимир Добрынин Новое правительство Испании: 100 дней тишины и независимая Каталония
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Фотошарашка: «конкурс World Press Photo стал «рекламным агентством» ИГ»
МоскваРоссия Убийство российского посла в Турции Общество
NB!
13.02.17
Станислав ТарасовТрамп получает «сигналы» из Иранского Азербайджана
ТегеранИран Противостояние Ирана и США Политика
NB!
13.02.17
В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
13.02.17
Владимир ЮгасовПосмотри на себя в зеркало, садист: что ты там видишь?
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Крайне жестокий шаг: Цены на газ для граждан Украины идут на новый рекорд
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
ТВ-новостям по-русски запретили использовать слово «Литва»
ВильнюсЛитва Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
ещё главное