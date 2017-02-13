Гуманитарный груз для мусульман рохинджа доставлен в Бангладеш

На малазийском корабле находится около 2 тыс. тонн гуманитарного груза

Дакка, , 16:59 — REGNUM Малазийский корабль с гуманитарной помощью для беженцев из Мьянмы прибыл в Бангладеш, сообщает 13 февраля Reuters.

На корабле находится около 2 тыс. тонн гуманитарного груза для мусульман рохинджа, которые прибыли в Бангладеш из бирманского штата Ракхайн. Власти Бангладеш запретили представителям гуманитарной миссии покидать корабль и встречаться с беженцами.

Напомним, около 270 тыс. беженцев из бирманского штата Ракхайн прибыли в Бангладеш, начиная с октября прошлого года, когда власти Мьянмы ввели войска после нападения на пограничные посты.

Власти Мьянмы считают, что среди нападавших могли находиться представители народности рохинджа. На пограничников Мьянмы напали около 200 человек.

Народность рохинджа принадлежит к мусульманскому меньшинству. Большинство населения Мьянмы исповедует буддизм.

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