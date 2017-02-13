В Ярославском техническом университете выберут ректора

Ярославль, , 16:42 — REGNUM В Ярославле начался приём документов для участия в конкурсе на должность ректора Ярославского государственного технического университета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГТУ.

Нынешний ректор Александр Ломов возглавляет вуз 11 лет. Контракт с ним истекает 13 июля этого года. В вузе говорят о том, что выборы — плановая процедура.

«Это обычная процедура, которую университет проводит раз в пять лет. Мы рассмотрим кандидатов на ученом совете вуза и отберем кандидатуры, которые направим в Министерство образования и науки. Аттестационная комиссия Минобрнауки выберет кандидатов, которые затем и будут вынесены на голосование на конференции вуза», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комиссии по выборам ректора.

Пока кандидатов на пост ректора не зарегистрировано. Документы желающие возглавить вуз должны подать в течение двух недель.

Ярославский государственный технический университет был основан в 1944 году и сегодня является крупнейшим в регионе техническим вузом.