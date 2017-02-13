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В Совфеде создана рабочая группа по борьбе с деструктивными сектами

Общество
С такими сектами предполагается бороться законодательным путем, не наступая на традиционные религиозные организации

Москва, 13 февраля 2017, 16:33 — REGNUM  В Совфеде создана рабочая группа для совершенствования законодательства по борьбе с деструктивными сектами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, ее возглавила член Совфеда Елена Мизулина. В группу также войдут члены комитета верхней палаты парламенты по обороне и безопасности и комитета по социальной политике.

По имеющимся экспертным оценкам, в России сейчас действуют порядка 500 деструктивных сект, ситуация осложняется и тем, что в российском законодательстве как такового понятия «секта», тем более, «деструктивная секта» не существует, отмечает Мизулина.

«Современные секты маскируются под различные организации, проводящие психотренинги, семинары по развитию лидерских качеств, отдельные умельцы рассказывают, как выжить, если наступит конец света, или, например, как телепортироваться на другие планеты и желательно вместе с имуществом», — указала она, отметив, что, используя различные психотехники, сектанты лишают людей воли, а после — и имущества.

Мизулина особо подчеркнула, что, «объявляя войну деструктивным, тоталитарным сектам, нельзя допустить наступления на традиционные религиозные организации». «В их лице мы получим сильных союзников в борьбе с мошенниками», — сказала сенатор.

По данным Минюста в России за 2015−2016 гг. были запрещены и ликвидированы на основании судебных решений 52 сектантские организации, действующие в 24 регионах.

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