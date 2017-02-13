Суд Бельгии приговорил бывшего боевика к 28 годам лишения свободы

Брюссель, , 16:24 — REGNUM В Бельгии к 28 годам лишения свободы приговорен бывший боевик, участвовавший в боевых действиях в Сирии на стороне террористов, сообщает 13 февраля Reuters.

24-летний подсудимый Хаким Елоуассаки предстал перед судом в городе Антверпен. Суд установил, что во время участия в боевых действиях в Сирии Елоуассаки убил одного из заключенных. Суд признал действия Елоуассаки «бесчеловечными и совершенно неприемлемыми».

Напомним, Елоуассаки вернулся в Бельгию в 2013 году после того, как получил ранение в Сирии. Через несколько месяцев его задержала полиция, сотрудники которой перехватили телефонный разговор, в котором Елоуассаки рассказал своей знакомой об убийстве заключенного в Сирии.

Известно, что перед тем как отправиться в Сирию Елоуассаки состоял в исламистской организации «Sharia4Belgium» («Шариат для Бельгии»), которая набирала добровольцев для террористических организаций, включая «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Около 450 человек отправились воевать в Сирию или Ирак на стороне террористов.

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