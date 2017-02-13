В России снижается смертность от алкоголя — 10 тыс. человек погибли

В результате массового отравления «Боярышником» в Иркутской области пострадали более 120 человек, 76 из них погибли

Москва, , 16:02 — REGNUM В Госдуме фиксируют снижение смертности от отправления алкоголем, около 10 тыс. человек в 2016 году погибли по этой причине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия») на заседании круглого стола.

«В нашей стране в настоящее время происходит снижение смертности от отравления алкоголем», — сказал парламентарий, отметив, что имеющиеся абсолютные цифры не позволяют расслабляться.

«Только за 2016 год около 10 тыс. человек погибли от отравления алкоголем», — сказал Говорин.

По его словам, будоражащие общество события в Иркутске демонстрируют, что депутаты не все делают для снижения показателей.

В результате массового отравления «Боярышником» в Иркутской области пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.

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