В Латвии только половина жителей ощущают себя счастливыми: опрос

В соседних Литве и Эстонии, этот показатель немного выше

Рига, , 15:39 — REGNUM Чуть менее половины жителей Латвии чувствуют себя счастливыми, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром исследований SKDS в ноябре 2016 года в 62 странах, сообщает портал Mixnews.lv.

Так, 45% жителей Латвии чувствуют себя счастливыми, а 4% — очень счастливыми, 38% респондентов указали, что не испытывают чувства счастья, но и несчастными себя не считают. Тем временем 7% жителей чувствуют себя несчастными, а 2% — очень несчастными. В свою очередь, в Литве счастливыми себя чувствуют 54% жителей, в Эстонии — 52%.

Согласно результатам опроса, самые счастливые люди живут на Филиппинах, в Панаме и Китае, где доля счастливых и очень счастливых людей составляет 82%, 82% и 81% соответственно. А самые несчастные люди живут в Ираке (38% жителей чувствуют себя несчастными), Нигерии (30%), Ливане (26%), Гане (25%) и Румынии (23%).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным социологического опроса «индекс счастья», проведенного оператором связи «Amigo» в декабре 2016 года, 63% жителей Латвии себя считают счастливыми людьми, а год назад этот показатель составлял 70%. Стоит отметить, что средняя оценка счастья также снизилась. В 2014 году она составляла 7,34 балла, а в 2016 году — 6,98.

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