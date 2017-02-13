Супруги Дель отозвали иск о возврате им изъятых приемных детей

Москва, , 15:36 — REGNUM Опекуны Михаил и Светлана Дель, требовавшие вернуть им десятерых приемных детей, изъятых органами опеки в середине января, отозвали свой иск из Зеленоградского суда Москвы. В связи с этим производство по делу прекращено, передает 13 февраля телеканал «Мир 24».

Как пояснил адвокат супругов Дель Иван Павлов, в деле отмечается положительная тенденция. Опекуны собираются и дальше бороться за возвращение детей, однако теперь появилась возможность решить вопрос внесудебным путем. Подробнее о намерениях Делей юрист говорить не стал.

Напомним, 10 детей с особенностями развития, ранее переданные под опеку Михаила и Светланы Дель, были изъяты и помещены в приют после того, как на теле одного из них были замечены следы побоев. Факт отобрания детей из патронатной семьи Делей возмутил общественность, к ситуации подключилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, межведомственная комиссия, специально созданная в связи с инцидентом, привлекла к работе правозащитников и психологов из общественных родительских организаций и НКО. По итогам обследования условий, в которых жили дети, и в процессе общения с ними эксперты пришли к выводу, что ситуация неоднозначная. В частности, общественники отметили, что в поведении супругов Дель по отношению к приемным детям заметен «только бизнес».

Читайте также: Дети как бизнес: защитники семьи Дель готовят протест?