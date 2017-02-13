Понедельник, 13 Февраля 2017 года
15:55:27 МСК

Супруги Дель отозвали иск о возврате им изъятых приемных детей

Общество
По словам адвоката, появилась возможность решить вопрос внесудебным путем

Москва, 13 февраля 2017, 15:36 — REGNUM  Опекуны Михаил и Светлана Дель, требовавшие вернуть им десятерых приемных детей, изъятых органами опеки в середине января, отозвали свой иск из Зеленоградского суда Москвы. В связи с этим производство по делу прекращено, передает 13 февраля телеканал «Мир 24».

Как пояснил адвокат супругов Дель Иван Павлов, в деле отмечается положительная тенденция. Опекуны собираются и дальше бороться за возвращение детей, однако теперь появилась возможность решить вопрос внесудебным путем. Подробнее о намерениях Делей юрист говорить не стал.

Напомним, 10 детей с особенностями развития, ранее переданные под опеку Михаила и Светланы Дель, были изъяты и помещены в приют после того, как на теле одного из них были замечены следы побоев. Факт отобрания детей из патронатной семьи Делей возмутил общественность, к ситуации подключилась детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, межведомственная комиссия, специально созданная в связи с инцидентом, привлекла к работе правозащитников и психологов из общественных родительских организаций и НКО. По итогам обследования условий, в которых жили дети, и в процессе общения с ними эксперты пришли к выводу, что ситуация неоднозначная. В частности, общественники отметили, что в поведении супругов Дель по отношению к приемным детям заметен «только бизнес».

Читайте также: Дети как бизнес: защитники семьи Дель готовят протест?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Становление ювенальной юстиции
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Михаил ДемуринПетербург 2017-го: опять «немцы проплатили»?
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
13.02.17
Общественники требуют снести памятник гитлеровскому пособнику Краснову
МоскваРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
13.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНе только раскольники, а еще и содомиты: обзор церковной жизни на Украине
КиевУкраина Украина глазами экспертов Политика
NB!
13.02.17
«Доллар потянет евро до уровня 58 рублей»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийМеж трёх огней — с огнём в груди: что ждёт Польшу в 2017 году?
ВаршаваПольша Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
13.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в технологиях новые вызовы праву на жизнь
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
13.02.17
Роды на дороге: В Оренбуржье население просит вернуть городской роддом
ОренбургРоссия Реформа системы здравоохранения Общество
NB!
13.02.17
В Росгвардии произошло 18 новых назначений
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
13.02.17
Роскомнадзор заявил о едином центре генерации суицидального контента
МоскваРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Общество
NB!
13.02.17
Крушение вертолета на Алтае прокомментировали профессиональные пилоты
Горно-АлтайскРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
13.02.17
Ликвидация ветхого жилья — в Югре многодетная семья отказывается переезжать
БелоярскийЮграРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
13.02.17
«Шахтёры умерли от бессилия и устали от лжи»: горняки ответили депутатам ГД
Ростов-на-ДонуРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
13.02.17
Литва признала свое участие в конфликте на Украине
ВильнюсЛитва Гражданская война на Украине Политика
NB!
13.02.17
Саратовские власти изучают инцидент с прибытием катафалка вместо скорой
СаратовРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Происшествия
NB!
13.02.17
Балтийско-черноморский регион: против кого дружим?
Великий НовгородРоссия Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
13.02.17
«Минфин хочет убить двух зайцев – и резерв пополнить, и курс подправить»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Госдума может повысить штрафы за отказ предоставлять СМИ информацию
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
13.02.17
Якутяне сказали «нет» масштабным перевозкам радиоактивных элементов
ЯкутскРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
13.02.17
Эстония учит оппозицию Белоруссии отбиваться от «госхакеров»
ТаллинЭстония Прозападная оппозиция в Белоруссии Политика
NB!
13.02.17
«Работа редакции парализована»: в Югре у журналистов проходят обыски
СургутЮграРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
13.02.17
Падение доллара до 55 рублей вполне вероятно?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
13.02.17
Сергей Митин попрощался с новгородцами за минуту
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное